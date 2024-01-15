Курганские депутаты требуют от мэрии сделать дорогу до кладбища бойцов СВО

16 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Место захоронения бойцов находится в микрорайоне Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты облдумы и гордумы, представляющие ЛДПР, требуют от администрации Кургана благоустроить дорогу к месту захоронения бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщила депутат облдумы, руководитель аппарата реготделения ЛДПР Ольга Дружинина. «Родители погибших приезжали ко мне и показывали фотографии дороги. Это ужас. Даже щебенки никто не насыпал», — рассказала Дружинина. 15 ноября в администрацию было направлено письмо, подписанное четырьмя депутатами. В нем политики просили благоустроить дорогу к захоронению, а также установить мемориальную площадку. Представители мэрии, по словам Дружининой, на письмо не ответили. В администрации депутату ответили, что обращение лежит в папке у руководителя. 11 января депутаты направили повторное письмо на имя нового руководителя — Анастасии Аргышевой. Дружинина добавила, что если и сейчас на обращение не будет реакции, то депутаты направят письмо в приемную президента России. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее горожане уже жаловались на дорогу, ведущую к кладбищу в микрорайоне Зайково. Водителям приходится ехать по дороге с ухабами и ямами.

Депутаты облдумы и гордумы, представляющие ЛДПР, требуют от администрации Кургана благоустроить дорогу к месту захоронения бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщила депутат облдумы, руководитель аппарата реготделения ЛДПР Ольга Дружинина. «Родители погибших приезжали ко мне и показывали фотографии дороги. Это ужас. Даже щебенки никто не насыпал», — рассказала Дружинина. 15 ноября в администрацию было направлено письмо, подписанное четырьмя депутатами. В нем политики просили благоустроить дорогу к захоронению, а также установить мемориальную площадку. Представители мэрии, по словам Дружининой, на письмо не ответили. В администрации депутату ответили, что обращение лежит в папке у руководителя. 11 января депутаты направили повторное письмо на имя нового руководителя — Анастасии Аргышевой. Дружинина добавила, что если и сейчас на обращение не будет реакции, то депутаты направят письмо в приемную президента России. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее горожане уже жаловались на дорогу, ведущую к кладбищу в микрорайоне Зайково. Водителям приходится ехать по дороге с ухабами и ямами.