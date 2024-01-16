В Кремле оценили идею создания нейтрального флота в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать новый доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), где призвали создать военно-морскую оперативную группу в Черном море. По его словам, в таком вопросе важно понимать детали.
«Поскольку не располагаю деталями, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в таком вопросе важно понимать детали.
Ранее ВЭФ решил, что в Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что через турецкий пролив Босфор не сможет пройти ни один военный флот, принадлежащий черноморским странам.
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