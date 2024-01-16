В Кремле оценили идею создания нейтрального флота в Черном море

В Кремле отказались комментировать создание нейтрального флота в Черном море

16 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не располагает деталями о предложении ВЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать новый доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), где призвали создать военно-морскую оперативную группу в Черном море. По его словам, в таком вопросе важно понимать детали. «Поскольку не располагаю деталями, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в таком вопросе важно понимать детали. Ранее ВЭФ решил, что в Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что через турецкий пролив Босфор не сможет пройти ни один военный флот, принадлежащий черноморским странам.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать новый доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), где призвали создать военно-морскую оперативную группу в Черном море. По его словам, в таком вопросе важно понимать детали. «Поскольку не располагаю деталями, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в таком вопросе важно понимать детали. Ранее ВЭФ решил, что в Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что через турецкий пролив Босфор не сможет пройти ни один военный флот, принадлежащий черноморским странам.