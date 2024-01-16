Что известно о самолете «Уральских авиалиний», который дважды не смог взлететь

У самолета «Уральских авиалиний», дважды прервавшего взлеты, уже были проблемы

16 января 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Ровно год назад у самолета с таким же бортовым номером потекло топливо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» с бортовым номером RA-73794, который дважды прервал взлет в екатеринбургском аэропорту Кольцово — 14 и 15 января, уже были проблемы по технической части. Год назад, когда самолет выполнял рейс Сочи — Москва, из дренажного отверстия правого полукрыла потекло топливо, пассажиры сняли это на видео. «По предварительной версии, причина — возможная поломка топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками. После осмотра инженерно-техническими службами авиакомпании и устранения неисправности рейс вылетел к месту назначения», — комментировали тогда в пресс-службе аэропорта Сочи. Инцидент произошел 17 января 2023 года. Также Airbus с бортовым номером RA-73794 фигурировал в новостных сводках в мае 2022 года. В ночь с 18 на 19 мая самолет вылетел из Домодедово (Москва) в Куляб (Таджикистан), но спустя час развернулся и вернулся в московский аэропорт. Сделано это было якобы из-за отсутствия разрешения на прибытие в Таджикистан, сообщал telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник. «Чтобы прилететь куда-то, нужно уведомить вторую сторону. А [авиакомпания] этого не сделала, запросили разрешение только после вылета самолета», — рассказывал собеседник. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздерживаются. Первый рейс — SVR-219 Екатеринбург — Сочи — «Уральские авиалинии» должны были выполнить утром 15 января, но во время разгона пилоты прервали взлет, так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Airbus А321 отстранили от полетов, провели технические работы и вновь допустили до полетов. Утром 16 января самолет должен был вылететь в Сочи, но из-за нестабильных оборотов все того же первого двигателя пилоты снова прервали взлет. «Уральским авиалиниям» может грозить проверка Госавианадзора, так как проявление одного и того же дефекта два раза подряд говорит о некачественно выполненных работах по техобслуживанию и требует детального разбирательства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» с бортовым номером RA-73794, который дважды прервал взлет в екатеринбургском аэропорту Кольцово — 14 и 15 января, уже были проблемы по технической части. Год назад, когда самолет выполнял рейс Сочи — Москва, из дренажного отверстия правого полукрыла потекло топливо, пассажиры сняли это на видео. «По предварительной версии, причина — возможная поломка топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками. После осмотра инженерно-техническими службами авиакомпании и устранения неисправности рейс вылетел к месту назначения», — комментировали тогда в пресс-службе аэропорта Сочи. Инцидент произошел 17 января 2023 года. Также Airbus с бортовым номером RA-73794 фигурировал в новостных сводках в мае 2022 года. В ночь с 18 на 19 мая самолет вылетел из Домодедово (Москва) в Куляб (Таджикистан), но спустя час развернулся и вернулся в московский аэропорт. Сделано это было якобы из-за отсутствия разрешения на прибытие в Таджикистан, сообщал telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник. «Чтобы прилететь куда-то, нужно уведомить вторую сторону. А [авиакомпания] этого не сделала, запросили разрешение только после вылета самолета», — рассказывал собеседник. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздерживаются. Первый рейс — SVR-219 Екатеринбург — Сочи — «Уральские авиалинии» должны были выполнить утром 15 января, но во время разгона пилоты прервали взлет, так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Airbus А321 отстранили от полетов, провели технические работы и вновь допустили до полетов. Утром 16 января самолет должен был вылететь в Сочи, но из-за нестабильных оборотов все того же первого двигателя пилоты снова прервали взлет. «Уральским авиалиниям» может грозить проверка Госавианадзора, так как проявление одного и того же дефекта два раза подряд говорит о некачественно выполненных работах по техобслуживанию и требует детального разбирательства.