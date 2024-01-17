Губернатор Шумков откроет штаб поддержки кандидата в президенты Путина в Кургане

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова пригласили на открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.
«Считаю, что без губернатора штаб открывать нельзя. И должны быть все в сборе», — объяснил Ильтяков. Ориентировочно открытие штаба запланировано на 22 января. Ранее Ильтяков сообщал, что штаб будет находиться в новом помещении реготделения «Единой России» на улице Тобольной.
15 января штаб общественной поддержки начал работу в Челябинске. В торжественном открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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