17 января 2024

Губернатор Шумков откроет штаб поддержки кандидата в президенты Путина в Кургане

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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Губернатора Вадима Шумкова пригласили открыть штаб общественной поддержки Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова пригласили на открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Считаю, что без губернатора штаб открывать нельзя. И должны быть все в сборе», — объяснил Ильтяков. Ориентировочно открытие штаба запланировано на 22 января. Ранее Ильтяков сообщал, что штаб будет находиться в новом помещении реготделения «Единой России» на улице Тобольной.

15 января штаб общественной поддержки начал работу в Челябинске. В торжественном открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Губернатора Курганской области Вадима Шумкова пригласили на открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Считаю, что без губернатора штаб открывать нельзя. И должны быть все в сборе», — объяснил Ильтяков. Ориентировочно открытие штаба запланировано на 22 января. Ранее Ильтяков сообщал, что штаб будет находиться в новом помещении реготделения «Единой России» на улице Тобольной. 15 января штаб общественной поддержки начал работу в Челябинске. В торжественном открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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