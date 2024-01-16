Россель рассказал, как в 90-е годы открыл Свердловскую область Америке

Экс-губернатор Россель: США узнали от меня про Свердловскую область в 1993 году

17 января 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель признался в любви к региону, где он живет уже 66 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU О Свердловской области мир и конкретно Америка узнали в начале 1990-х годов, когда тогдашний губернатор Эдуард Россель добился встречи с бизнесменами США, чтобы привлечь инвестиции в регион и спасти людей от безработицы и голода. О сложных временах в истории края URA.RU рассказал сам экс-глава региона и бывший сенатор. «До 90-х годов область была засекречена, и нужно было провести колоссальную работу, чтобы мир узнал, что есть Свердловская область, что есть Екатеринбург. В 1993 году я напросился в Америку, организовали встречу с бизнесменами, на ней было 600 человек — банкиры, предприниматели. Я выступал там, и когда представил всю мощь нашей области, американцы не поверили. Притащили карту и искали Свердловскую область в районе Африки. Тогда я взял этого товарища за палец и поднял наверх, на Урал. Он говорит — вы нас обманываете, там только скалы, лес, медведи и мороз, больше ничего там нет! Вот как мы были засекречены», — вспомнил о былых временах Россель. Новость по теме Полпред Якушев поздравил свердловчан с юбилеем региона По его словам, американцев поразили объемы промышленности Урала, развитость науки, образования и культуры в регионе. После той презентации в Екатеринбурге было открыто консульство США, а после еще 29 консульств разных стран. «И у нас резко пошли инвестиции, в год бывало до 200 миллиардов рублей. Мы успели провести технологическое перевооружение всей нашей промышленности. Я очень торопился, из опыта жизни понимал, что окно в Европу нам открыли на короткое время, что это может быстро закончиться. И я с правительства, с директоров заводов требовал скорости работы. Сейчас вот границы с нами закрыли, а у нас проблем нет: все предприятия реформированы технологически, работают в три смены. Область растет, и я рад, что все это удалось сделать!» — сказал Россель. Рассказывая о сложных 90-х, экс-губернатор вновь вспомнил, как спасал регион от голода. В 90-летний юбилей Свердловской области он признался уральцам в любви. «Я приехал сюда, когда мне не было 20, а сейчас мне 87-й год. Я здесь 66 лет, и никуда не уеду. Мне Ельцин предлагал работать председателем правительства России, я ему отказал. Он меня из Москвы не выпускал три дня, мне билеты не продавали. Я сказал — нет, я буду в Свердловской области до конца своей жизни», — сказал Эдуард Россель.



Свердловская область 17 января отмечает свое 90-летие. Регион был образован в 1934 году в результате разделения Уральской области РСФСР на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. В юбилейный год в регионе анонсировали много знаковых событий и интересных мероприятий. Например, в краеведческом музее открылась выставка в честь 90-летия региона. На ней представили личные вещи известных свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О Свердловской области мир и конкретно Америка узнали в начале 1990-х годов, когда тогдашний губернатор Эдуард Россель добился встречи с бизнесменами США, чтобы привлечь инвестиции в регион и спасти людей от безработицы и голода. О сложных временах в истории края URA.RU рассказал сам экс-глава региона и бывший сенатор. «До 90-х годов область была засекречена, и нужно было провести колоссальную работу, чтобы мир узнал, что есть Свердловская область, что есть Екатеринбург. В 1993 году я напросился в Америку, организовали встречу с бизнесменами, на ней было 600 человек — банкиры, предприниматели. Я выступал там, и когда представил всю мощь нашей области, американцы не поверили. Притащили карту и искали Свердловскую область в районе Африки. Тогда я взял этого товарища за палец и поднял наверх, на Урал. Он говорит — вы нас обманываете, там только скалы, лес, медведи и мороз, больше ничего там нет! Вот как мы были засекречены», — вспомнил о былых временах Россель. По его словам, американцев поразили объемы промышленности Урала, развитость науки, образования и культуры в регионе. После той презентации в Екатеринбурге было открыто консульство США, а после еще 29 консульств разных стран. «И у нас резко пошли инвестиции, в год бывало до 200 миллиардов рублей. Мы успели провести технологическое перевооружение всей нашей промышленности. Я очень торопился, из опыта жизни понимал, что окно в Европу нам открыли на короткое время, что это может быстро закончиться. И я с правительства, с директоров заводов требовал скорости работы. Сейчас вот границы с нами закрыли, а у нас проблем нет: все предприятия реформированы технологически, работают в три смены. Область растет, и я рад, что все это удалось сделать!» — сказал Россель. Рассказывая о сложных 90-х, экс-губернатор вновь вспомнил, как спасал регион от голода. В 90-летний юбилей Свердловской области он признался уральцам в любви. «Я приехал сюда, когда мне не было 20, а сейчас мне 87-й год. Я здесь 66 лет, и никуда не уеду. Мне Ельцин предлагал работать председателем правительства России, я ему отказал. Он меня из Москвы не выпускал три дня, мне билеты не продавали. Я сказал — нет, я буду в Свердловской области до конца своей жизни», — сказал Эдуард Россель. Свердловская область 17 января отмечает свое 90-летие. Регион был образован в 1934 году в результате разделения Уральской области РСФСР на три отдельных субъекта: Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области. В юбилейный год в регионе анонсировали много знаковых событий и интересных мероприятий. Например, в краеведческом музее открылась выставка в честь 90-летия региона. На ней представили личные вещи известных свердловчан.