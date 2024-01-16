Володин: СВО предотвратила начало третьей мировой войны

16 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что страны Запада виноваты в том, что переговоры по Украине не проводятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, начав специальную военную операцию на Украине, предотвратила третью мировую войну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Коллеги, начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти? Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине — что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других стран», — высказался Вячеслав Володин, его слова приводит сайт Госдумы . Володин также прокомментировал поддержку стран Запада Киеву. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями втягивает другие государства в глобальный конфликт. При этом Россия не будет воевать ни с какой европейской страной, заявил Володин. Он также отметил, что проблемы вокруг Украины связаны с отказом США, Германии, Франции и других ключевых государств от мирного обсуждения. Россия неоднократно заявляла, что она не против мирного обсуждения конфликта. Однако Зеленский на законодательном уровне запретил диалог с главой РФ Владимиром Путиным еще в 2022 году. Лидер Украины после провального контрнаступления отмечал, что мирные переговоры сейчас неактуальны, передает «Национальная служба новостей».

Россия, начав специальную военную операцию на Украине, предотвратила третью мировую войну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Коллеги, начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти? Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине — что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только России, но и других стран», — высказался Вячеслав Володин, его слова приводит сайт Госдумы. Володин также прокомментировал поддержку стран Запада Киеву. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями втягивает другие государства в глобальный конфликт. При этом Россия не будет воевать ни с какой европейской страной, заявил Володин. Он также отметил, что проблемы вокруг Украины связаны с отказом США, Германии, Франции и других ключевых государств от мирного обсуждения. Россия неоднократно заявляла, что она не против мирного обсуждения конфликта. Однако Зеленский на законодательном уровне запретил диалог с главой РФ Владимиром Путиным еще в 2022 году. Лидер Украины после провального контрнаступления отмечал, что мирные переговоры сейчас неактуальны, передает «Национальная служба новостей».