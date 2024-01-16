Польские перевозчики разблокировали границу с Украиной до 1 марта

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Польше протесты прекращены в пограничных переходах Дорогуск, Хребенне и Корчова Фото:

В Польше разблокировали до 1 марта границу с Украиной. также было подписано соглашение о прекращении протестов в трех польских переходах. Об этом сообщает министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

«Протест остановлен до 1 марта. Мы начинаем интенсивные конструктивные переговоры», — передает издание Wprost Biznes информацию от Климчака. Он добавил, что переговоры должны помочь реализовать то, о чем ранее договаривались страны. Известно, что ведение переговоров заняло месяц.

Кроме того, польский министр заявил, что было подписано соглашение, согласно которому будут окончены протесты в переходах Хребенне, Дорогуск и Корчова. Само соглашение состоит из семи пунктов.

Ранее сообщалось, что из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной были заблокированы поставки военных грузов в Киев. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал власти Польши в срочном порядке отменить блокировку движения грузового транспорта. Позже на границе стран образовалась пробка из двух тысяч грузовиков. Отмечалось, что продолжается блокировка пунктов пропуска «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Гребенное» и «Ягодин-Дорогуск». На данный момент в очереди в сторону Киева на границе стоят порядка 1100 грузовиков. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на пункте пропуска «Рава-Русская» стоит самое большое количество машин, передает RT.

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В Польше разблокировали до 1 марта границу с Украиной. также было подписано соглашение о прекращении протестов в трех польских переходах. Об этом сообщает министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. «Протест остановлен до 1 марта. Мы начинаем интенсивные конструктивные переговоры», — передает издание Wprost Biznes информацию от Климчака. Он добавил, что переговоры должны помочь реализовать то, о чем ранее договаривались страны. Известно, что ведение переговоров заняло месяц. Кроме того, польский министр заявил, что было подписано соглашение, согласно которому будут окончены протесты в переходах Хребенне, Дорогуск и Корчова. Само соглашение состоит из семи пунктов. Ранее сообщалось, что из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной были заблокированы поставки военных грузов в Киев. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал власти Польши в срочном порядке отменить блокировку движения грузового транспорта. Позже на границе стран образовалась пробка из двух тысяч грузовиков. Отмечалось, что продолжается блокировка пунктов пропуска «Краковец-Корчева», «Рава-Русская-Гребенное» и «Ягодин-Дорогуск». На данный момент в очереди в сторону Киева на границе стоят порядка 1100 грузовиков. Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на пункте пропуска «Рава-Русская» стоит самое большое количество машин, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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