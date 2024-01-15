В ЯНАО пройдет турнир по хоккею в валенках

В Салехарде 20 января пройдут соревнования по необычному хоккею
В Салехарде (ЯНАО) организовали проведение спортивных крещенских соревнований по хоккею на валенках. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«Крещенский турнир по хоккею на валенках! Захватывающее событие запланировано на 20 января в 11:00 на озере Лебяжье. В рамках турнира, вместо шайбы, участники будут использовать мячик, а в качестве обуви для катания — валенки. Игры будут проходить в формате двух периодов, каждая команда будет состоять из трех основных игроков и одного запасного», — говорится в сообщении.
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