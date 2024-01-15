15 января 2024

В ЯНАО пройдет турнир по хоккею в валенках

Жители Салехарда смогут поиграть в хоккей на валенках
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 20 января пройдут соревнования по необычному хоккею Фото:

В Салехарде (ЯНАО) организовали проведение спортивных крещенских соревнований по хоккею на валенках. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«Крещенский турнир по хоккею на валенках! Захватывающее событие запланировано на 20 января в 11:00 на озере Лебяжье. В рамках турнира, вместо шайбы, участники будут использовать мячик, а в качестве обуви для катания — валенки. Игры будут проходить в формате двух периодов, каждая команда будет состоять из трех основных игроков и одного запасного», — говорится в сообщении.

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В Салехарде (ЯНАО) организовали проведение спортивных крещенских соревнований по хоккею на валенках. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Крещенский турнир по хоккею на валенках! Захватывающее событие запланировано на 20 января в 11:00 на озере Лебяжье. В рамках турнира, вместо шайбы, участники будут использовать мячик, а в качестве обуви для катания — валенки. Игры будут проходить в формате двух периодов, каждая команда будет состоять из трех основных игроков и одного запасного», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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