В ЯНАО пройдет турнир по хоккею в валенках

Жители Салехарда смогут поиграть в хоккей на валенках

16 января 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

В Салехарде 20 января пройдут соревнования по необычному хоккею Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) организовали проведение спортивных крещенских соревнований по хоккею на валенках. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Крещенский турнир по хоккею на валенках! Захватывающее событие запланировано на 20 января в 11:00 на озере Лебяжье. В рамках турнира, вместо шайбы, участники будут использовать мячик, а в качестве обуви для катания — валенки. Игры будут проходить в формате двух периодов, каждая команда будет состоять из трех основных игроков и одного запасного», — говорится в сообщении.

В Салехарде (ЯНАО) организовали проведение спортивных крещенских соревнований по хоккею на валенках. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Крещенский турнир по хоккею на валенках! Захватывающее событие запланировано на 20 января в 11:00 на озере Лебяжье. В рамках турнира, вместо шайбы, участники будут использовать мячик, а в качестве обуви для катания — валенки. Игры будут проходить в формате двух периодов, каждая команда будет состоять из трех основных игроков и одного запасного», — говорится в сообщении.