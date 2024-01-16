В Тюмени откроют новый надземный переход

Объект закончат строить уже в текущем году
В Тюмени в районе развязки Мельникайте — Хабаровская построят новый надземный переход. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Объект закончат строить уже в текущем году.
«На сегодняшний день смонтированы 1 и 2 опоры надземного пешеходного перехода. Ведется укрупнительная сборка пролетного строения», — привод ГУС слова начальника отдела искусственных сооружений управления автомобильных дорог региона Алексея Филатова.
Ранее с развязки открыли два съезда и новый пешеходный переход. Полностью движение по развязке Мельникайте — Хабаровская планируют запустить к середине 2024 года.
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