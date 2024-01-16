В Тюмени откроют новый надземный переход

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие развязки Дружбы - Мельникайте. Тюмень , надземный переход
Объект закончат строить уже в текущем году Фото:

В Тюмени в районе развязки Мельникайте — Хабаровская построят новый надземный переход. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Объект закончат строить уже в текущем году.

«На сегодняшний день смонтированы 1 и 2 опоры надземного пешеходного перехода. Ведется укрупнительная сборка пролетного строения», — привод ГУС слова начальника отдела искусственных сооружений управления автомобильных дорог региона Алексея Филатова.

Ранее с развязки открыли два съезда и новый пешеходный переход. Полностью движение по развязке Мельникайте — Хабаровская планируют запустить к середине 2024 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в районе развязки Мельникайте — Хабаровская построят новый надземный переход. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Объект закончат строить уже в текущем году. «На сегодняшний день смонтированы 1 и 2 опоры надземного пешеходного перехода. Ведется укрупнительная сборка пролетного строения», — привод ГУС слова начальника отдела искусственных сооружений управления автомобильных дорог региона Алексея Филатова. Ранее с развязки открыли два съезда и новый пешеходный переход. Полностью движение по развязке Мельникайте — Хабаровская планируют запустить к середине 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...