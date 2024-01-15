Первые танкеры с СПГ из ЯНАО уйдут в конце января

Отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «Новатэк» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.
«Российский проект „Арктик СПГ 2“ планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января», — сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» ожидаются в первом квартале 2024 года.
«Арктик СПГ 2» — дочерняя компания «Новатэка», который владеет в проекте 60 процентами акций, еще по 10 процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
В конце декабря после введения США санкций иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности. По словам аналитиков «Коммерсанта», проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку.
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