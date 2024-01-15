15 января 2024

Первые танкеры с СПГ из ЯНАО уйдут в конце января

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, трубы, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Сжиженный природный газ из Ямала уйдет в Азию в конце января Фото:

Отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «Новатэк» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.

«Российский проект „Арктик СПГ 2“ планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января», — сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» ожидаются в первом квартале 2024 года.

«Арктик СПГ 2» — дочерняя компания «Новатэка», который владеет в проекте 60 процентами акций, еще по 10 процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

В конце декабря после введения США санкций иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности. По словам аналитиков «Коммерсанта», проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» компания «Новатэк» планирует начать в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию. «Российский проект „Арктик СПГ 2“ планирует загрузить свой первый танкер сжиженным природным газом для поставки в Азию в конце января», — сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» ожидаются в первом квартале 2024 года. «Арктик СПГ 2» — дочерняя компания «Новатэка», который владеет в проекте 60 процентами акций, еще по 10 процентов принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. В конце декабря после введения США санкций иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности. По словам аналитиков «Коммерсанта», проекту «Арктик СПГ-2» придется выстраивать собственную логистическую цепочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...