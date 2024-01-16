Тюменцам раскрыли причины сбоев в работе автобусов

В Тюмени автобусы срывают рейсы из-за погоды и нехватки водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт, бабушка, пенсионеры
В Тюмени образовалась нехватка кондукторов и водителей автобусов Фото:

В Тюмени автобусы отстают от расписания из-за нехватки кондукторов и водителей и погоды. Об этом сообщил генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов.

«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук. <…> И естественно, что в период низких температур увеличивается количество отказов техники», — рассказал Шулепов во время эфира программы «Вечерний хэштег».

Ранее URA.RU писало, что тюменцы недовольны работой общественного транспорта. Некоторые автобусы срывали рейсы, один из перевозчиков не выпустил на линию 90% транспорта. Мэр города Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.

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В Тюмени автобусы отстают от расписания из-за нехватки кондукторов и водителей и погоды. Об этом сообщил генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов. «В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук. <…> И естественно, что в период низких температур увеличивается количество отказов техники», — рассказал Шулепов во время эфира программы «Вечерний хэштег». Ранее URA.RU писало, что тюменцы недовольны работой общественного транспорта. Некоторые автобусы срывали рейсы, один из перевозчиков не выпустил на линию 90% транспорта. Мэр города Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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