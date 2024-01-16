Тюменцам раскрыли причины сбоев в работе автобусов

В Тюмени автобусы срывают рейсы из-за погоды и нехватки водителей

В Тюмени образовалась нехватка кондукторов и водителей автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени автобусы отстают от расписания из-за нехватки кондукторов и водителей и погоды. Об этом сообщил генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов.

«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук. <…> И естественно, что в период низких температур увеличивается количество отказов техники», — рассказал Шулепов во время эфира программы «Вечерний хэштег».

Ранее URA.RU писало, что тюменцы недовольны работой общественного транспорта. Некоторые автобусы срывали рейсы, один из перевозчиков не выпустил на линию 90% транспорта. Мэр города Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.