Тюменцам раскрыли причины сбоев в работе автобусов

В Тюмени автобусы отстают от расписания из-за нехватки кондукторов и водителей и погоды. Об этом сообщил генеральный директор АО «ТПАТП № 1» Роман Шулепов.
«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук. <…> И естественно, что в период низких температур увеличивается количество отказов техники», — рассказал Шулепов во время эфира программы «Вечерний хэштег».
Ранее URA.RU писало, что тюменцы недовольны работой общественного транспорта. Некоторые автобусы срывали рейсы, один из перевозчиков не выпустил на линию 90% транспорта. Мэр города Руслан Кухарук пообещал жителям рассмотреть все жалобы на работу транспорта.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.