Путин ответил, зачем Киев обстреливает мирные российские города

Путин: ВСУ не преследуют военной цели при обстреле мирных городов РФ
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Владимир Путин заявил, что ВСУ пытаются скрыть провальное контрнаступление Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атакуют мирные российские города для того, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны, отметив, что никакой военной цели у ВСУ в этом плане нет.

«Зачем киевские власти обстреливают мирные города? Какой военный смысл? Нулевой. Ответ есть. Первое — это показать своему народу и спонсорам, которые деньги и боеприпасы дают, что страна в состоянии наносить удары. <…> Вместо того, чтобы решать военные задачи, они таким варварским способом по площадям лупят и все», — высказался Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия-24».

Глава государства также отметил, что ВС России наносят высокоточные удары только по военной инфраструктуре противника. А ВСУ, обстреливая мирные города, пытаются скрыть провальное контрнаступление. «Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний которые мы реализовали за полтора года», — заявил президент.

В канун Нового года ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. В результате нее погибли 25 человек. Больше сотни получили ранения. Украинские ракеты прилетели в центр города, когда «мамы с колясками», как говорил Путин, спокойно гуляли по площади.

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ВСУ атакуют мирные российские города для того, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны, отметив, что никакой военной цели у ВСУ в этом плане нет. «Зачем киевские власти обстреливают мирные города? Какой военный смысл? Нулевой. Ответ есть. Первое — это показать своему народу и спонсорам, которые деньги и боеприпасы дают, что страна в состоянии наносить удары. <…> Вместо того, чтобы решать военные задачи, они таким варварским способом по площадям лупят и все», — высказался Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия-24». Глава государства также отметил, что ВС России наносят высокоточные удары только по военной инфраструктуре противника. А ВСУ, обстреливая мирные города, пытаются скрыть провальное контрнаступление. «Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний которые мы реализовали за полтора года», — заявил президент. В канун Нового года ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. В результате нее погибли 25 человек. Больше сотни получили ранения. Украинские ракеты прилетели в центр города, когда «мамы с колясками», как говорил Путин, спокойно гуляли по площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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