Путин ответил, зачем Киев обстреливает мирные российские города

Путин: ВСУ не преследуют военной цели при обстреле мирных городов РФ

16 января 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что ВСУ пытаются скрыть провальное контрнаступление Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атакуют мирные российские города для того, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны, отметив, что никакой военной цели у ВСУ в этом плане нет. «Зачем киевские власти обстреливают мирные города? Какой военный смысл? Нулевой. Ответ есть. Первое — это показать своему народу и спонсорам, которые деньги и боеприпасы дают, что страна в состоянии наносить удары. <…> Вместо того, чтобы решать военные задачи, они таким варварским способом по площадям лупят и все», — высказался Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия-24». Глава государства также отметил, что ВС России наносят высокоточные удары только по военной инфраструктуре противника. А ВСУ, обстреливая мирные города, пытаются скрыть провальное контрнаступление. «Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний которые мы реализовали за полтора года», — заявил президент. В канун Нового года ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. В результате нее погибли 25 человек. Больше сотни получили ранения. Украинские ракеты прилетели в центр города, когда «мамы с колясками», как говорил Путин, спокойно гуляли по площади.

ВСУ атакуют мирные российские города для того, чтобы отвлечь внимание от провального контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны, отметив, что никакой военной цели у ВСУ в этом плане нет. «Зачем киевские власти обстреливают мирные города? Какой военный смысл? Нулевой. Ответ есть. Первое — это показать своему народу и спонсорам, которые деньги и боеприпасы дают, что страна в состоянии наносить удары. <…> Вместо того, чтобы решать военные задачи, они таким варварским способом по площадям лупят и все», — высказался Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия-24». Глава государства также отметил, что ВС России наносят высокоточные удары только по военной инфраструктуре противника. А ВСУ, обстреливая мирные города, пытаются скрыть провальное контрнаступление. «Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний которые мы реализовали за полтора года», — заявил президент. В канун Нового года ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. В результате нее погибли 25 человек. Больше сотни получили ранения. Украинские ракеты прилетели в центр города, когда «мамы с колясками», как говорил Путин, спокойно гуляли по площади.