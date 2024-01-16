Путин назвал украинские власти придурками за отказ от переговоров

Если бы Киев согласился на мирные переговоры, СВО была бы закончена полтора года назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.
«Украина отказалась от переговоров с Россией. Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на это [мирное урегулирование], все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они [власти Украины] — несамостоятельные», — заявил Путин, вспоминая о попытках организовать мирные переговоры в Стамбуле. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
«Все понимают, что эти „формулы мира“ — продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговорный процесс», — подчеркнул президент РФ. По его словам, Вооруженные силы России сейчас полностью владеют инициативой на фронте. «Провалилось не только контрнаступление ВСУ. Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар», — отметил Путин.
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