Путин назвал украинские власти придурками за отказ от переговоров

Путин: если бы Киев пошел на мировую, все бы закончилось полтора года назад

Путин назвал украинские власти несамостоятельными Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если бы Киев согласился на мирные переговоры, СВО была бы закончена полтора года назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.

«Украина отказалась от переговоров с Россией. Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на это [мирное урегулирование], все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они [власти Украины] — несамостоятельные», — заявил Путин, вспоминая о попытках организовать мирные переговоры в Стамбуле. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

«Все понимают, что эти „формулы мира“ — продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговорный процесс», — подчеркнул президент РФ. По его словам, Вооруженные силы России сейчас полностью владеют инициативой на фронте. «Провалилось не только контрнаступление ВСУ. Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар», — отметил Путин.