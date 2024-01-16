16 января 2024

В Польше разблокировали все основные КПП на границе с Украиной

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Блокада польских перевозчиков приостановлена до марта Фото:

Перевозчики разблокировали проезд на всех основных КПП польско-украинской границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — написано в telegram-канале украинского ведомства. Таким образом, разблокированы три основных пропускных пункта: Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчевая и Рава-Русская — Гребенное.

Правительство Польши 16 января подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады на границе с Украиной, передает RT. Из-за масштабных акций протеста были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На КПП образовалась пробка из двух тысяч грузовиков.

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Перевозчики разблокировали проезд на всех основных КПП польско-украинской границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — написано в telegram-канале украинского ведомства. Таким образом, разблокированы три основных пропускных пункта: Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчевая и Рава-Русская — Гребенное. Правительство Польши 16 января подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады на границе с Украиной, передает RT. Из-за масштабных акций протеста были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На КПП образовалась пробка из двух тысяч грузовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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