В Польше разблокировали все основные КПП на границе с Украиной

17 января 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Блокада польских перевозчиков приостановлена до марта Фото: Илья Московец © URA.RU Перевозчики разблокировали проезд на всех основных КПП польско-украинской границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — написано в telegram-канале украинского ведомства. Таким образом, разблокированы три основных пропускных пункта: Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчевая и Рава-Русская — Гребенное. Правительство Польши 16 января подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады на границе с Украиной, передает RT. Из-за масштабных акций протеста были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На КПП образовалась пробка из двух тысяч грузовиков.

Перевозчики разблокировали проезд на всех основных КПП польско-украинской границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. «Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — написано в telegram-канале украинского ведомства. Таким образом, разблокированы три основных пропускных пункта: Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчевая и Рава-Русская — Гребенное. Правительство Польши 16 января подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады на границе с Украиной, передает RT. Из-за масштабных акций протеста были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На КПП образовалась пробка из двух тысяч грузовиков.