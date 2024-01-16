16 января 2024

В России хотят собирать ДНК ради помощи пропавшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Создание базы данных ДНК сыграет важную роль в расследовании преступлений, уверены авторы инициативы Фото:

В России собираются внедрить обязательную геномную регистрацию родственников людей, которые считаются пропавшими без вести. Это поможет в поиске или опознании тел в случае, если нет других вариантов идентифицировать личность. Соответствующий законопроект по втором чтение рассмотрит Госдума РФ.

«Внести в Федеральный закон „О государственной геномной регистрации в Российской Федерации“ следующие изменения: ч. 1 ст. 7 (определяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации — прим. URA.RU) дополнить п. 5 <…> близкие родственники лица, пропавшего без вести», — выдержку из документа приводят «Известия». Планируется, что нововведение рассмотрят в феврале. Автором инициативы выступило правительство России.

По данным издания, геномная регистрация призвана в разы ускорить процесс опознания тел пропавших без вести граждан. Сравнивая ДНК обнаруженных останков с генетическим профилем из базы данных, аналитики способны достоверно установить личность погибшего. Это особенно актуально для случаев, когда тела были повреждены или обнаружены через длительное время после смерти.

Согласно действующему законодательству, в России признают человека пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц в случае, если в течение года нет никаких сведений о его местонахождении. По сведениям МВД, ежегодно в стране пропадает порядка 180 тысяч человек. Из них находят около 160 тысяч. Если быстро найти пропавших не выходит, людей объявляют в федеральный розыск.

Условно причины, по которым пропадают люди, можно разделить на криминальные и некриминальные. К первым относятся похищения и убийства. К некриминальным причинам в основном относятся несчастные случаи. Такими примерами служат люди, заблудившиеся в лесу, провалившиеся в яму или утонувшие в реке, когда тела найти не получилось.

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В России собираются внедрить обязательную геномную регистрацию родственников людей, которые считаются пропавшими без вести. Это поможет в поиске или опознании тел в случае, если нет других вариантов идентифицировать личность. Соответствующий законопроект по втором чтение рассмотрит Госдума РФ. «Внести в Федеральный закон „О государственной геномной регистрации в Российской Федерации“ следующие изменения: ч. 1 ст. 7 (определяет перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации — прим. URA.RU) дополнить п. 5 <…> близкие родственники лица, пропавшего без вести», — выдержку из документа приводят «Известия». Планируется, что нововведение рассмотрят в феврале. Автором инициативы выступило правительство России. По данным издания, геномная регистрация призвана в разы ускорить процесс опознания тел пропавших без вести граждан. Сравнивая ДНК обнаруженных останков с генетическим профилем из базы данных, аналитики способны достоверно установить личность погибшего. Это особенно актуально для случаев, когда тела были повреждены или обнаружены через длительное время после смерти. Согласно действующему законодательству, в России признают человека пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц в случае, если в течение года нет никаких сведений о его местонахождении. По сведениям МВД, ежегодно в стране пропадает порядка 180 тысяч человек. Из них находят около 160 тысяч. Если быстро найти пропавших не выходит, людей объявляют в федеральный розыск. Условно причины, по которым пропадают люди, можно разделить на криминальные и некриминальные. К первым относятся похищения и убийства. К некриминальным причинам в основном относятся несчастные случаи. Такими примерами служат люди, заблудившиеся в лесу, провалившиеся в яму или утонувшие в реке, когда тела найти не получилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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