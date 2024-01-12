12 января 2024

Пермская полиция спасла мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, зима, выгул собак, мужчина
Мужчина заблудился в лесу, когда шел домой с работы (архивное фото) Фото:

Сотрудники пермской Госавтоинспекции спасли мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь. Его нашли в сугробе замерзшего и обессиленного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«В новогоднюю ночь госавтоинспекторы получили сообщение о том, что недалеко от деревни Лобаново потерялся человек. В районе лесного массива он свернул не на ту тропинку и заблудился. Сотрудники смогли связаться с мужчиной по телефону, но не узнали никакой информации о его местонахождении. Розыск осложнялся тем, что была глубокая ночь, очень сильный мороз и пронизывающий ветер. Ближе к утру мужчину обнаружили в сугробе замерзшим и обессиленным», — сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции вывели мужчину из леса и отогрели его в служебном автомобиле. Он отказался от медицинской помощи, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Сотрудники пермской Госавтоинспекции спасли мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь. Его нашли в сугробе замерзшего и обессиленного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «В новогоднюю ночь госавтоинспекторы получили сообщение о том, что недалеко от деревни Лобаново потерялся человек. В районе лесного массива он свернул не на ту тропинку и заблудился. Сотрудники смогли связаться с мужчиной по телефону, но не узнали никакой информации о его местонахождении. Розыск осложнялся тем, что была глубокая ночь, очень сильный мороз и пронизывающий ветер. Ближе к утру мужчину обнаружили в сугробе замерзшим и обессиленным», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции вывели мужчину из леса и отогрели его в служебном автомобиле. Он отказался от медицинской помощи, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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