Пермская полиция спасла мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь

13 января 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Мужчина заблудился в лесу, когда шел домой с работы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники пермской Госавтоинспекции спасли мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь. Его нашли в сугробе замерзшего и обессиленного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «В новогоднюю ночь госавтоинспекторы получили сообщение о том, что недалеко от деревни Лобаново потерялся человек. В районе лесного массива он свернул не на ту тропинку и заблудился. Сотрудники смогли связаться с мужчиной по телефону, но не узнали никакой информации о его местонахождении. Розыск осложнялся тем, что была глубокая ночь, очень сильный мороз и пронизывающий ветер. Ближе к утру мужчину обнаружили в сугробе замерзшим и обессиленным», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции вывели мужчину из леса и отогрели его в служебном автомобиле. Он отказался от медицинской помощи, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники пермской Госавтоинспекции спасли мужчину, потерявшегося в лесу в новогоднюю ночь. Его нашли в сугробе замерзшего и обессиленного, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «В новогоднюю ночь госавтоинспекторы получили сообщение о том, что недалеко от деревни Лобаново потерялся человек. В районе лесного массива он свернул не на ту тропинку и заблудился. Сотрудники смогли связаться с мужчиной по телефону, но не узнали никакой информации о его местонахождении. Розыск осложнялся тем, что была глубокая ночь, очень сильный мороз и пронизывающий ветер. Ближе к утру мужчину обнаружили в сугробе замерзшим и обессиленным», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции вывели мужчину из леса и отогрели его в служебном автомобиле. Он отказался от медицинской помощи, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.