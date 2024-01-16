В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта

17 января 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

В России поставки препарата были прекращены в сентябре 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России уменьшились объемы выпуска лекарственного препарата «эффиент»(прасугрел), который необходим от повторного инфаркта. Он производится американской фармацевтической компанией «Eli Lilly». Об этом сообщил представитель Минздрава. «Фирма „Сервье“ (официальный дистрибутор эффиента в нашей стране — прим. URA.RU) уведомила своих партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет», — передают слова генерального директора аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрия Попова « Ведомости» . Причины этого он не назвал, но уточнил, что информация «о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала». В российских аптеках появился дефицит лекарства «Метипред». Такая ситуация сложилась из-за ухода финской компании Orion Pharma с рынка страны. В Минздраве РФ сообщили, что они не видят особых проблем, так как лекарство можно заменить. При этом ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных. Также в аптеках стало труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии, передает «Национальная служба новостей». Проблемы с доступностью возникли по меньшей мере с восемью из них. Все потому, что аптекам работать с такими препаратами невыгодно из-за контроля и регулируемых цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России уменьшились объемы выпуска лекарственного препарата «эффиент»(прасугрел), который необходим от повторного инфаркта. Он производится американской фармацевтической компанией «Eli Lilly». Об этом сообщил представитель Минздрава. «Фирма „Сервье“ (официальный дистрибутор эффиента в нашей стране — прим. URA.RU) уведомила своих партнеров, что поставки препарата в Россию были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет», — передают слова генерального директора аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрия Попова «Ведомости». Причины этого он не назвал, но уточнил, что информация «о прекращении поставок от производителя в Росздравнадзор не поступала». В российских аптеках появился дефицит лекарства «Метипред». Такая ситуация сложилась из-за ухода финской компании Orion Pharma с рынка страны. В Минздраве РФ сообщили, что они не видят особых проблем, так как лекарство можно заменить. При этом ассоциация пациентов отмечает, что переход на другое лекарство может представлять риск для многих больных. Также в аптеках стало труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии, передает «Национальная служба новостей». Проблемы с доступностью возникли по меньшей мере с восемью из них. Все потому, что аптекам работать с такими препаратами невыгодно из-за контроля и регулируемых цен.