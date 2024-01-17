Челябинский депутат Лантратова хочет повысить штрафы за нарушение в ЖКУ

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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, лантратова яна
Лантратова предлагает наказывать коммунальщиков рублем Фото:

Необходимо увеличить размер штрафа за неэффективную работу коммунальных служб до 500 тысяч рублей. С таким предложением к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину обратилась депутат ГосДумы от Челябинской области Яна Лантратова.

«Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — говорится в тексте обращения. Сейчас максимальная сумма штрафа 10 тысяч рублей. Изменение вностится в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

После многочисленных обращений в Госдуму на плохую работу коммунальных служб во вторник, 16 января, спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для разбора проблем в сфере ЖКХ. Возглаваил группу вице-спикер Алексей Гордеев.

В Челябинске уже третью неделю коммунальные службы ликвидируют последствия снежного плена. Город стоит в 10-бальных пробках из-за нечищеных проездов, а на ситуация с вывозом мусора и снега дошла до Генпрокуратуры.

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Необходимо увеличить размер штрафа за неэффективную работу коммунальных служб до 500 тысяч рублей. С таким предложением к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину обратилась депутат ГосДумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», — говорится в тексте обращения. Сейчас максимальная сумма штрафа 10 тысяч рублей. Изменение вностится в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. После многочисленных обращений в Госдуму на плохую работу коммунальных служб во вторник, 16 января, спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для разбора проблем в сфере ЖКХ. Возглаваил группу вице-спикер Алексей Гордеев. В Челябинске уже третью неделю коммунальные службы ликвидируют последствия снежного плена. Город стоит в 10-бальных пробках из-за нечищеных проездов, а на ситуация с вывозом мусора и снега дошла до Генпрокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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