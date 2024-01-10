Ситуация с вывозом мусора и снега в Челябинске дошла до Генпрокуратуры по УрФО

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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Сергей Зайцев поручил проработать механизмы решения проблем с вывозом мусора и снега Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил ситуацию с вывозом мусора и уборкой снега в регионах Уральского федерального округа, на совещании была затронута и Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

«Была дана критичная оценка ситуации с вывозом коммунальных отходов и уборкой снега. Поставлена задача проработать дополнительные механизмы решения этих вопросов и системного надзорного сопровождения детальности региональных и местных властей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо проблем с вывозом отходов и снега, Зайцев отметил проблему общественного транспорта в Копейске и затянувшиеся сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в Коркино. Для этих и других проблемы были озвучены предложения по активизации надзорной деятельности. Их реализация поставлена на контроль.

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Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил ситуацию с вывозом мусора и уборкой снега в регионах Уральского федерального округа, на совещании была затронута и Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Была дана критичная оценка ситуации с вывозом коммунальных отходов и уборкой снега. Поставлена задача проработать дополнительные механизмы решения этих вопросов и системного надзорного сопровождения детальности региональных и местных властей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Помимо проблем с вывозом отходов и снега, Зайцев отметил проблему общественного транспорта в Копейске и затянувшиеся сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в Коркино. Для этих и других проблемы были озвучены предложения по активизации надзорной деятельности. Их реализация поставлена на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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