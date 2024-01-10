Ситуация с вывозом мусора и снега в Челябинске дошла до Генпрокуратуры по УрФО

10 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев поручил проработать механизмы решения проблем с вывозом мусора и снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил ситуацию с вывозом мусора и уборкой снега в регионах Уральского федерального округа, на совещании была затронута и Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Была дана критичная оценка ситуации с вывозом коммунальных отходов и уборкой снега. Поставлена задача проработать дополнительные механизмы решения этих вопросов и системного надзорного сопровождения детальности региональных и местных властей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Помимо проблем с вывозом отходов и снега, Зайцев отметил проблему общественного транспорта в Копейске и затянувшиеся сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в Коркино. Для этих и других проблемы были озвучены предложения по активизации надзорной деятельности. Их реализация поставлена на контроль.

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев обсудил ситуацию с вывозом мусора и уборкой снега в регионах Уральского федерального округа, на совещании была затронута и Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Была дана критичная оценка ситуации с вывозом коммунальных отходов и уборкой снега. Поставлена задача проработать дополнительные механизмы решения этих вопросов и системного надзорного сопровождения детальности региональных и местных властей», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Помимо проблем с вывозом отходов и снега, Зайцев отметил проблему общественного транспорта в Копейске и затянувшиеся сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в Коркино. Для этих и других проблемы были озвучены предложения по активизации надзорной деятельности. Их реализация поставлена на контроль.