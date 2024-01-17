Армия и оружие ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра 17 января 2024 в 07:20 Размер текста - 17 + В Минобороны сообщили, что ВС РФ совершили атаку с помощью гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы ликвидировали полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен полевой склад с боеприпасами ВСУ», — сообщили в ведомстве. По информации Минобороны, российские силы наносили удары на правобережье Днепра с помощью дрона, который фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. ВС РФ совершили атаку с помощью гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». В Минобороны отметили, что после уничтожения выявленных объектов украинской армии расчет покинул зону боевых действий до получения новой задачи. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы уничтожили из минометов подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, передает RT. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведчики ВС РФ на правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Российские артиллеристы ликвидировали полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен полевой склад с боеприпасами ВСУ», — сообщили в ведомстве. По информации Минобороны, российские силы наносили удары на правобережье Днепра с помощью дрона, который фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. ВС РФ совершили атаку с помощью гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». В Минобороны отметили, что после уничтожения выявленных объектов украинской армии расчет покинул зону боевых действий до получения новой задачи. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы уничтожили из минометов подразделения ВСУ, пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра, передает RT. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведчики ВС РФ на правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям