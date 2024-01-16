Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП на очистных сооружениях Тюмени

17 января 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль проведение проверку ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала», где вечером 16 января рабочий подрядной организации упал в резервуар и пропал. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. 16 января 2024 года в микрорайоне Копытова г. Тюмень при проведении ремонтных работ на очистных объектах рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Организован поиск пострадавшего», — указано в сообщении telegram-канале ведомства. Там добавили, что прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда при проведении работ на гидротехнических сооружениях. В том числе, с привлечением контролирующих органов. Ранее агентство писало о том, что 16 января в Тюмени в районе Копытова сотрудник подрядной организации ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара тюменского «Росводоканала». Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. К поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что он будет найден живым — минимальны.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала», где вечером 16 января рабочий подрядной организации упал в резервуар и пропал. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. 16 января 2024 года в микрорайоне Копытова г. Тюмень при проведении ремонтных работ на очистных объектах рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Организован поиск пострадавшего», — указано в сообщении telegram-канале ведомства. Там добавили, что прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда при проведении работ на гидротехнических сооружениях. В том числе, с привлечением контролирующих органов. Ранее агентство писало о том, что 16 января в Тюмени в районе Копытова сотрудник подрядной организации ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара тюменского «Росводоканала». Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. К поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что он будет найден живым — минимальны.