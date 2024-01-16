16 января 2024

Прокуратура взяла на контроль расследование ЧП на очистных сооружениях Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура взяла на контроль проведение проверку ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала» Фото:
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В Тюмени рабочий упал в резервуар во время ремонта очистных сооружений

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала», где вечером 16 января рабочий подрядной организации упал в резервуар и пропал. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. 16 января 2024 года в микрорайоне Копытова г. Тюмень при проведении ремонтных работ на очистных объектах рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Организован поиск пострадавшего», — указано в сообщении telegram-канале ведомства.

Там добавили, что прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда при проведении работ на гидротехнических сооружениях. В том числе, с привлечением контролирующих органов.

Ранее агентство писало о том, что 16 января в Тюмени в районе Копытова сотрудник подрядной организации ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара тюменского «Росводоканала». Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. К поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что он будет найден живым — минимальны.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту ЧП на очистных сооружениях «Росводоканала», где вечером 16 января рабочий подрядной организации упал в резервуар и пропал. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль поиски и проведение проверки по факту происшествия на очистных сооружениях. 16 января 2024 года в микрорайоне Копытова г. Тюмень при проведении ремонтных работ на очистных объектах рабочий упал в камеру гидротехнического резервуара. Организован поиск пострадавшего», — указано в сообщении telegram-канале ведомства. Там добавили, что прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда при проведении работ на гидротехнических сооружениях. В том числе, с привлечением контролирующих органов. Ранее агентство писало о том, что 16 января в Тюмени в районе Копытова сотрудник подрядной организации ООО «Сервис-Групп» упал в камеру гидротехнического резервуара тюменского «Росводоканала». Пострадавшего унесло течением под крышу резервуара. К поискам рабочего подключили роботов телеинспекции. При этом, по мнению источников URA.RU, шансы на то, что он будет найден живым — минимальны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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