В США признали мощь российской армии в мировом рейтинге

Армию России включили в топ-3 сильнейших в мире
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс россии, военный вертолет, ми24, боевой вертолет
Российская армия стала одной из сильнейших в мире Фото:

Российская армия войдет в тройку сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower.

«В 2024 году Россия займет второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный обзор», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, второе — Китая.

В 2023 году рейтинг американской компании U.S. News & World Report показал, что армия России стала сильнейшей в мире, заняв первую строчку. Тогда американская и китайская армия находились на втором и третьем месте, в то время как Вооруженные силы Украины оказались на 15-м. В 2022 году российская армия также заняла вторую строчку в рейтинге боевой мощи, в то время как Украина оказалась на 22-й позиции списка.

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Российская армия войдет в тройку сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные американского рейтинга Global Firepower. «В 2024 году Россия займет второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный обзор», — говорится в сообщении, опубликованном на портале. Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, второе — Китая. В 2023 году рейтинг американской компании U.S. News & World Report показал, что армия России стала сильнейшей в мире, заняв первую строчку. Тогда американская и китайская армия находились на втором и третьем месте, в то время как Вооруженные силы Украины оказались на 15-м. В 2022 году российская армия также заняла вторую строчку в рейтинге боевой мощи, в то время как Украина оказалась на 22-й позиции списка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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