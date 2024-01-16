16 января 2024

Минсельхоз РФ наградил курганского заводчика лошадей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Зайково. Курган, лошадь, лошади, табун лошадей, зайково, мкр зайково
Шадринский племзавод получил награду Минсельзоза РФ за развитие коневодства Фото:

Шадринский племконезавод из села Агапино Курганской области получил награду Минсельхоза РФ за развитие животноводства. Предприятие было отмечено дипломом и серебряной медалью. Об этом сообщается в telegram-канала Шадринского округа.

«Деятельность Шадринского племконезавода отмечена на XXV Российской агропромышленной выставке „Золотая осень 2023“. Диплом и серебряную медаль за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства руководителю предприятия Ивану Поздину вручил директор департамента АПК Павел Кощеев», — говорится в сообщении. Диплом подписан министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым.

Ранее URA.RU писало, что курганским аграриям и труженикам вручили награды от Минсельхоза и уральского полпреда президента РФ за рост показателей в сельхозпроизводстве. Дипломы были вручены более 40 труженикам и хозяйствам региона.

Шадринский племконезавд получил награду от Минсельзхоза за развитие животноводства
Шадринский племконезавд получил награду от Минсельзхоза за развитие животноводства
Фото:
Награду от Минсельхоза руководителю племзавода передал директор областного департамента АПК Павел Кощеев
Награду от Минсельхоза руководителю племзавода передал директор областного департамента АПК Павел Кощеев
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шадринский племконезавод из села Агапино Курганской области получил награду Минсельхоза РФ за развитие животноводства. Предприятие было отмечено дипломом и серебряной медалью. Об этом сообщается в telegram-канала Шадринского округа. «Деятельность Шадринского племконезавода отмечена на XXV Российской агропромышленной выставке „Золотая осень 2023“. Диплом и серебряную медаль за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства руководителю предприятия Ивану Поздину вручил директор департамента АПК Павел Кощеев», — говорится в сообщении. Диплом подписан министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым. Ранее URA.RU писало, что курганским аграриям и труженикам вручили награды от Минсельхоза и уральского полпреда президента РФ за рост показателей в сельхозпроизводстве. Дипломы были вручены более 40 труженикам и хозяйствам региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...