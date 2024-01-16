Шадринский племконезавод из села Агапино Курганской области получил награду Минсельхоза РФ за развитие животноводства. Предприятие было отмечено дипломом и серебряной медалью. Об этом сообщается в telegram-канала Шадринского округа.
«Деятельность Шадринского племконезавода отмечена на XXV Российской агропромышленной выставке „Золотая осень 2023“. Диплом и серебряную медаль за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства руководителю предприятия Ивану Поздину вручил директор департамента АПК Павел Кощеев», — говорится в сообщении. Диплом подписан министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым.
Ранее URA.RU писало, что курганским аграриям и труженикам вручили награды от Минсельхоза и уральского полпреда президента РФ за рост показателей в сельхозпроизводстве. Дипломы были вручены более 40 труженикам и хозяйствам региона.
Шадринский племконезавд получил награду от Минсельзхоза за развитие животноводства
Фото: сайт департамента АПК Курганской области
Награду от Минсельхоза руководителю племзавода передал директор областного департамента АПК Павел Кощеев
Шадринский племконезавод из села Агапино Курганской области получил награду Минсельхоза РФ за развитие животноводства. Предприятие было отмечено дипломом и серебряной медалью. Об этом сообщается в telegram-канала Шадринского округа. «Деятельность Шадринского племконезавода отмечена на XXV Российской агропромышленной выставке „Золотая осень 2023“. Диплом и серебряную медаль за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства руководителю предприятия Ивану Поздину вручил директор департамента АПК Павел Кощеев», — говорится в сообщении. Диплом подписан министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым. Ранее URA.RU писало, что курганским аграриям и труженикам вручили награды от Минсельхоза и уральского полпреда президента РФ за рост показателей в сельхозпроизводстве. Дипломы были вручены более 40 труженикам и хозяйствам региона.