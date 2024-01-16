Экс-глава свердловского наркоконтроля рассказал, откуда у него взялись меченые купюры

Экс-глава свердловского наркоконтроля, обвиненный в коррупции, заявил о подставе

17 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Бывший офицер утверждает, что он не брал взятку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-начальник свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ, полковник полиции Иван Ергеледжи объяснил, что не получал взятку, а хотел помочь одному предпринимателю с лесоотводом. По его словам, его подставили, а предоставленные в суде аудиозаписи были смонтированы. Ергеледжи выступил с последним словом в Первоуральском городском суде. Он рассказал, что к нему обратился местный предприниматель Сизов, который занимается лесом. Тот попросил экс-силовика помочь ему с лесоотводом. Главный наркоборец согласился и обратился к адвокату Наталье Волковой. «Она сказала, что ее услуги по данному проекту будут стоить 400 тысяч рублей. Сизов сообщил, что это дороговато. Я тогда предложил Сизову вложиться своими деньгами в этот проект, чтобы потом у меня от прибыли была доля в 50%, как первоначально предлагал мне Сизов», — передает слова подсудимого Е1.RU. Позже бизнесмен снова пришел к Ергеледжи и заявил, что готов передать Волковой через силовика 200 тысяч рублей. По словам бывшего полковник полиции, в день передачи денег он был с сыном в машине, а на встрече с предпринимателем заметил, что тот был побит и сильно нервничал. Сизов открыл заднюю дверь машины офицера, кинул на сидение пакет. Бывший главный наркоборец подумал, что это и есть те самые 200 тысяч рублей. После этого Сизов ушел, а экс-силовика тут же задержали. По версии следствия, Ергеледжи связан с торговлей леса его знакомыми. Уголовное дело уже направлено в Первоуральский городской суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-начальник свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ, полковник полиции Иван Ергеледжи объяснил, что не получал взятку, а хотел помочь одному предпринимателю с лесоотводом. По его словам, его подставили, а предоставленные в суде аудиозаписи были смонтированы. Ергеледжи выступил с последним словом в Первоуральском городском суде. Он рассказал, что к нему обратился местный предприниматель Сизов, который занимается лесом. Тот попросил экс-силовика помочь ему с лесоотводом. Главный наркоборец согласился и обратился к адвокату Наталье Волковой. «Она сказала, что ее услуги по данному проекту будут стоить 400 тысяч рублей. Сизов сообщил, что это дороговато. Я тогда предложил Сизову вложиться своими деньгами в этот проект, чтобы потом у меня от прибыли была доля в 50%, как первоначально предлагал мне Сизов», — передает слова подсудимого Е1.RU. Позже бизнесмен снова пришел к Ергеледжи и заявил, что готов передать Волковой через силовика 200 тысяч рублей. По словам бывшего полковник полиции, в день передачи денег он был с сыном в машине, а на встрече с предпринимателем заметил, что тот был побит и сильно нервничал. Сизов открыл заднюю дверь машины офицера, кинул на сидение пакет. Бывший главный наркоборец подумал, что это и есть те самые 200 тысяч рублей. После этого Сизов ушел, а экс-силовика тут же задержали. По версии следствия, Ергеледжи связан с торговлей леса его знакомыми. Уголовное дело уже направлено в Первоуральский городской суд.