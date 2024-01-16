Глава тюменской ЛДПР Сысоев собирает распущенный им же партактив

17 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Сысоев пытается вернуть рассорившихся с ним партийцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Лидеру тюменской ЛДПР Владимиру Сысоеву пришлось собирать распущенный им же партактив. Все потому, что перед выборами президента реготделение оказалось неукомплектованным. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. Тюменское реготделение ЛДПР начали покидать статусные сотрудники «После выборов в гордуму Тюмени партию покинули ключевые аппаратчики и функционеры. Сысоеву пришлось встречаться с обиженными лично. Как сообщают инсайдеры, особенно удачно прошла встреча в Ишиме. Там либерал-демократу удалось переманить обратно практически весь актив, который ранее переходил в „Новые люди“. Активистам предложили оклады и поддержку от тюменского штаба ЛДПР», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, как тюменское отделение партии покидали сотрудники и активисты. Как говорят инсайдеры, многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако, по словам источников, руководитель реготделения Владимир Сысоев никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — его заслуга.

Лидеру тюменской ЛДПР Владимиру Сысоеву пришлось собирать распущенный им же партактив. Все потому, что перед выборами президента реготделение оказалось неукомплектованным. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «После выборов в гордуму Тюмени партию покинули ключевые аппаратчики и функционеры. Сысоеву пришлось встречаться с обиженными лично. Как сообщают инсайдеры, особенно удачно прошла встреча в Ишиме. Там либерал-демократу удалось переманить обратно практически весь актив, который ранее переходил в „Новые люди“. Активистам предложили оклады и поддержку от тюменского штаба ЛДПР», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, как тюменское отделение партии покидали сотрудники и активисты. Как говорят инсайдеры, многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако, по словам источников, руководитель реготделения Владимир Сысоев никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — его заслуга.