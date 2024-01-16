16 января 2024

Глава тюменской ЛДПР Сысоев собирает распущенный им же партактив

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Сысоев пытается вернуть рассорившихся с ним партийцев Фото:

Лидеру тюменской ЛДПР Владимиру Сысоеву пришлось собирать распущенный им же партактив. Все потому, что перед выборами президента реготделение оказалось неукомплектованным. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии.

Тюменское реготделение ЛДПР начали покидать статусные сотрудники

«После выборов в гордуму Тюмени партию покинули ключевые аппаратчики и функционеры. Сысоеву пришлось встречаться с обиженными лично. Как сообщают инсайдеры, особенно удачно прошла встреча в Ишиме. Там либерал-демократу удалось переманить обратно практически весь актив, который ранее переходил в „Новые люди“. Активистам предложили оклады и поддержку от тюменского штаба ЛДПР», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменское отделение партии покидали сотрудники и активисты. Как говорят инсайдеры, многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако, по словам источников, руководитель реготделения Владимир Сысоев никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — его заслуга.

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Лидеру тюменской ЛДПР Владимиру Сысоеву пришлось собирать распущенный им же партактив. Все потому, что перед выборами президента реготделение оказалось неукомплектованным. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к партии. «После выборов в гордуму Тюмени партию покинули ключевые аппаратчики и функционеры. Сысоеву пришлось встречаться с обиженными лично. Как сообщают инсайдеры, особенно удачно прошла встреча в Ишиме. Там либерал-демократу удалось переманить обратно практически весь актив, который ранее переходил в „Новые люди“. Активистам предложили оклады и поддержку от тюменского штаба ЛДПР», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, как тюменское отделение партии покидали сотрудники и активисты. Как говорят инсайдеры, многие сотрудники надеялись на премии и благодарственные письма после выборов за хороший результат партии. Однако, по словам источников, руководитель реготделения Владимир Сысоев никого не поблагодарил, а на одном из общих собраний заявил, что результат партии — его заслуга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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