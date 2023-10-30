Тюменское реготделение ЛДПР начали покидать статусные сотрудники

Из тюменского реготделения ЛДПР продолжается массовый исход партийцев. На этот раз увольняется эксперт партийной фракции в облдуме Ольга Горанская. Уходят еще двое помощников областных депутатов Ивана Вершинина и Глеба Трубина. Об этом URA.RU стало известно от анонимных источников в тюменской политике.
«Решение приняли буквально на днях. Официальная причина — расхождения во взглядах с партийным руководством в лице», — сообщают инсайдеры.
Агентство направило запрос в региональное отделение. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о выходе из партии 9 сотрудников после выборов. От должности координатора городского отделения партии отказался депутат гордумы Дмитрий Елагин. Инсайдеры называют происходящее новым бунтом в партии, спровоцированным чрезмерным усилением контроля со стороны главы реготделения Владимиром Сысоевым.
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