В приемную директора школы №136 Перми поступило анонимное сообщение о минировании Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми возле школы №136, где прошла эвакуация педагогов и учащихся, дежурят сотрудники полиции и экипаж ДПС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который приехал к школе, куда ранее поступило анонимное сообщение о минировании.

«Возле школы №136 уже никого из учащихся нет. У школы дежурят экипажи ДПС, полиции. Родители забирают своих детей из школы „Уральское подворье“, куда были эвакуированы учащиеся из соседней с ней школы №136», — рассказал корреспондент агентства.

15 января в приемную директора школы №136 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Угроза оказалась ложной, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. «Сотрудниками правоохранительных органов проведена проверка, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы не выявлено», — информирует ведомство.

Глава Перми Эдуард Соснин в своем аккаунте в Telegram написал, что правоохранительные органы примут процессуальное решение по факту ложной угрозы о теракте. URA.RU писало, что в понедельник в школах Перми усилили меры безопасности после появившейся в Сети накануне, 14 января, информации о якобы готовящихся нападениях на образовательные учреждения.

Учащихся возле школы №136 в Перми нет, но в школе продолжают работать педагоги Фото: Анна Ташлыкова