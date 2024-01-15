Возле пермской школы №136, куда поступило сообщение о бомбе, дежурит полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция оппозиции с фонариками. Пермь, полицейская машина, полиция
В приемную директора школы №136 Перми поступило анонимное сообщение о минировании Фото:

В Перми возле школы №136, где прошла эвакуация педагогов и учащихся, дежурят сотрудники полиции и экипаж ДПС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который приехал к школе, куда ранее поступило анонимное сообщение о минировании.

«Возле школы №136 уже никого из учащихся нет. У школы дежурят экипажи ДПС, полиции. Родители забирают своих детей из школы „Уральское подворье“, куда были эвакуированы учащиеся из соседней с ней школы №136», — рассказал корреспондент агентства.

15 января в приемную директора школы №136 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Угроза оказалась ложной, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. «Сотрудниками правоохранительных органов проведена проверка, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы не выявлено», — информирует ведомство.

Глава Перми Эдуард Соснин в своем аккаунте в Telegram написал, что правоохранительные органы примут процессуальное решение по факту ложной угрозы о теракте. URA.RU писало, что в понедельник в школах Перми усилили меры безопасности после появившейся в Сети накануне, 14 января, информации о якобы готовящихся нападениях на образовательные учреждения.

Учащихся возле школы №136 в Перми нет, но в школе продолжают работать педагоги
Учащихся возле школы №136 в Перми нет, но в школе продолжают работать педагоги
Фото:
У школы дежурят сотрудники полиции
У школы дежурят сотрудники полиции
Фото:

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В Перми возле школы №136, где прошла эвакуация педагогов и учащихся, дежурят сотрудники полиции и экипаж ДПС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который приехал к школе, куда ранее поступило анонимное сообщение о минировании. «Возле школы №136 уже никого из учащихся нет. У школы дежурят экипажи ДПС, полиции. Родители забирают своих детей из школы „Уральское подворье“, куда были эвакуированы учащиеся из соседней с ней школы №136», — рассказал корреспондент агентства. 15 января в приемную директора школы №136 Перми поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Угроза оказалась ложной, сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края в своем telegram-канале. «Сотрудниками правоохранительных органов проведена проверка, угрозы жизни и здоровью учащихся и работников школы не выявлено», — информирует ведомство. Глава Перми Эдуард Соснин в своем аккаунте в Telegram написал, что правоохранительные органы примут процессуальное решение по факту ложной угрозы о теракте. URA.RU писало, что в понедельник в школах Перми усилили меры безопасности после появившейся в Сети накануне, 14 января, информации о якобы готовящихся нападениях на образовательные учреждения.
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