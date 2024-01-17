В Пермском крае бесплатно накормят школьников, чьи отцы находятся на СВО

17 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Средства на бесплатное питание школьников будут направлены из краевого бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае власти выделят свыше 28 миллионов рублей на бесплатные обеды для школьников, чьи отцы участвуют в спецоперации. Соответствующее распоряжение принято на заседании краевого правительства 17 января, говорится на сайте правительства и губернатора региона. «Для предоставления льготного питания учащимся 5-11 классов школ и студентам техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО, из резервного фонда правительства Пермского края выделено 28,6 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба губернатора. Льготы на питание формируются с учетом обратной связи от семей военнослужащих, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что «все это позволяет оказывать комплексную и актуальную помощь». По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, количество детей, которых будут бесплатно кормить в школах, превышает 3300 человек. О соответствующей мере поддержки Махонин сообщил в конце 2022 года. Сейчас уже свыше 1700 детей участников спецоперации уже получают бесплатное горячее питание. Им обеспечены младшеклассники, дети из нуждающихся семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Подобные меры поддержки ввели и власти Березников. Там семьям участников спецоперации компенсируют затраты на аренду жилья, а детей военнослужащих бесплатно кормят в детсадах. Льгота предусмотрена как для детей добровольцев, так и для детей контрактников. Для получения достоверной информации по предоставлению выплат в регионе создана и действует Единая горячая линия «Региональные выплаты участникам СВО»: +7 (952) 664-75-22. Кроме того, задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти выделят свыше 28 миллионов рублей на бесплатные обеды для школьников, чьи отцы участвуют в спецоперации. Соответствующее распоряжение принято на заседании краевого правительства 17 января, говорится на сайте правительства и губернатора региона. «Для предоставления льготного питания учащимся 5-11 классов школ и студентам техникумов и колледжей, чьи отцы являются участниками СВО, из резервного фонда правительства Пермского края выделено 28,6 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба губернатора. Льготы на питание формируются с учетом обратной связи от семей военнослужащих, отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что «все это позволяет оказывать комплексную и актуальную помощь». По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, количество детей, которых будут бесплатно кормить в школах, превышает 3300 человек. О соответствующей мере поддержки Махонин сообщил в конце 2022 года. Сейчас уже свыше 1700 детей участников спецоперации уже получают бесплатное горячее питание. Им обеспечены младшеклассники, дети из нуждающихся семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Подобные меры поддержки ввели и власти Березников. Там семьям участников спецоперации компенсируют затраты на аренду жилья, а детей военнослужащих бесплатно кормят в детсадах. Льгота предусмотрена как для детей добровольцев, так и для детей контрактников. Для получения достоверной информации по предоставлению выплат в регионе создана и действует Единая горячая линия «Региональные выплаты участникам СВО»: +7 (952) 664-75-22. Кроме того, задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.