16 января 2024

Кандидатов на пост мэра Кургана выберут депутаты ЕР и работники думы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган, дума, документы, заседание, гордума
Конкурсная комиссия будет состоять из четырех человек Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кургана войдут два депутата-единоросса и два сотрудника гордумы. Данная информация размещена в документе, посвященном конкурсу. Копия документа находится в распоряжении редакции URA.RU.

«Определить персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых курганской городской думой, согласно приложению к настоящему решению», — указано в документе. В состав комиссии вошли депутаты гордумы, представляющие партию «Единая Россия», Олег Прозоров и Кирилл Гринюк, и. о. руководителя аппарата гордумы, заведующая юротделом Ольга Тетюева и заместитель заведующего юротделом Наталья Елисеева. Еще четырех членов комиссии позже определят в областном правительстве.

Конкурсная комиссия с 23 января по 1 февраля в здании администрации города будет принимать документы от кандидатов. 20 и 21 февраля комиссия рассмотрит документы участников и проведет с ними очное собеседование. По результатам конкурса будут отобраны кандидаты, из которых депутаты выберут нового главу. Руководившая ранее городом Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кургана войдут два депутата-единоросса и два сотрудника гордумы. Данная информация размещена в документе, посвященном конкурсу. Копия документа находится в распоряжении редакции URA.RU. «Определить персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых курганской городской думой, согласно приложению к настоящему решению», — указано в документе. В состав комиссии вошли депутаты гордумы, представляющие партию «Единая Россия», Олег Прозоров и Кирилл Гринюк, и. о. руководителя аппарата гордумы, заведующая юротделом Ольга Тетюева и заместитель заведующего юротделом Наталья Елисеева. Еще четырех членов комиссии позже определят в областном правительстве. Конкурсная комиссия с 23 января по 1 февраля в здании администрации города будет принимать документы от кандидатов. 20 и 21 февраля комиссия рассмотрит документы участников и проведет с ними очное собеседование. По результатам конкурса будут отобраны кандидаты, из которых депутаты выберут нового главу. Руководившая ранее городом Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...