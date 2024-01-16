Кандидатов на пост мэра Кургана выберут депутаты ЕР и работники думы

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кургана войдут два депутата-единоросса и два сотрудника гордумы. Данная информация размещена в документе, посвященном конкурсу. Копия документа находится в распоряжении редакции URA.RU.
«Определить персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых курганской городской думой, согласно приложению к настоящему решению», — указано в документе. В состав комиссии вошли депутаты гордумы, представляющие партию «Единая Россия», Олег Прозоров и Кирилл Гринюк, и. о. руководителя аппарата гордумы, заведующая юротделом Ольга Тетюева и заместитель заведующего юротделом Наталья Елисеева. Еще четырех членов комиссии позже определят в областном правительстве.
Конкурсная комиссия с 23 января по 1 февраля в здании администрации города будет принимать документы от кандидатов. 20 и 21 февраля комиссия рассмотрит документы участников и проведет с ними очное собеседование. По результатам конкурса будут отобраны кандидаты, из которых депутаты выберут нового главу. Руководившая ранее городом Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.
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