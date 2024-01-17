Власти благоустроят набережную Кургана

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Клипарт по городу. Курган, набережная, саженцы, набережная тобола, туя
На набережной в Энергетиках займутся озеленением и установкой освещения Фото:

Структура мэрии Кургана благоустроит набережную реки Тобол в микрорайоне Энергетики. На территории двух гектаров займутся озеленением, установкой освещения и декоративных объектов. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Выдать МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ разрешение на использование земель для размещения элементов благоустройства территории набережной вдоль реки Тобол от стадиона „Синтез“ до „Царева городища“», — говорится в документе. Постановление подписано врио главы города Анастасией Аргышевой.

Площадь территории составляет более 20,1 тысячи квадратных метров. Срок действия разрешения выдан на пять лет. Также структура администрации Кургана займется благоустройство рядом с Дворцом детского юношеского творчества.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за несколько лет отремонтируют и благоустроят заброшенную набережную Кургана. О таких планах заявляла экс-мэр города Елена Ситникова. До этого в Кургане уже было обновлено несколько участков набережной реки Тобол.

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Структура мэрии Кургана благоустроит набережную реки Тобол в микрорайоне Энергетики. На территории двух гектаров займутся озеленением, установкой освещения и декоративных объектов. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Выдать МБУ города Кургана „Дирекция парков и скверов“ разрешение на использование земель для размещения элементов благоустройства территории набережной вдоль реки Тобол от стадиона „Синтез“ до „Царева городища“», — говорится в документе. Постановление подписано врио главы города Анастасией Аргышевой. Площадь территории составляет более 20,1 тысячи квадратных метров. Срок действия разрешения выдан на пять лет. Также структура администрации Кургана займется благоустройство рядом с Дворцом детского юношеского творчества. Ранее URA.RU писало, что в Кургане за несколько лет отремонтируют и благоустроят заброшенную набережную Кургана. О таких планах заявляла экс-мэр города Елена Ситникова. До этого в Кургане уже было обновлено несколько участков набережной реки Тобол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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