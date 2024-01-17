Свердловчанин, подцепивший снегокат с ребенком к машине, получал 100 штрафов

Водителем, который подцепил снегокат с ребенком к машине и катал его по улицам поселка Бобровский (Свердловская область), оказался 59-летний Георгий Романов. На его счету около 100 штрафов на 85 тысяч рублей.
«Смертельно опасные покатушки своему восьмилетнему сыну устроил Георгий Романов — 59-летний житель поселка Бобровский Сысертского района Свердловской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Также известно, что у мужчины было четыре административных правонарушения.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловскую Госавтоинспекцию. Пока ответа на запрос не поступало.
История с опасным развлечением всплыла в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как свердловчанин, катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. Все произошло в поселке Бобровский. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.
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