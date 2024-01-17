Свердловчанин, подцепивший снегокат с ребенком к машине, получал 100 штрафов

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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
Мужчину сотню раз привлекали за нарушение ПДД Фото:

Водителем, который подцепил снегокат с ребенком к машине и катал его по улицам поселка Бобровский (Свердловская область), оказался 59-летний Георгий Романов. На его счету около 100 штрафов на 85 тысяч рублей.

«Смертельно опасные покатушки своему восьмилетнему сыну устроил Георгий Романов — 59-летний житель поселка Бобровский Сысертского района Свердловской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Также известно, что у мужчины было четыре административных правонарушения.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловскую Госавтоинспекцию. Пока ответа на запрос не поступало.

История с опасным развлечением всплыла в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как свердловчанин, катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. Все произошло в поселке Бобровский. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.

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Водителем, который подцепил снегокат с ребенком к машине и катал его по улицам поселка Бобровский (Свердловская область), оказался 59-летний Георгий Романов. На его счету около 100 штрафов на 85 тысяч рублей. «Смертельно опасные покатушки своему восьмилетнему сыну устроил Георгий Романов — 59-летний житель поселка Бобровский Сысертского района Свердловской области», — сообщает telegram-канал SHOT. Также известно, что у мужчины было четыре административных правонарушения. URA.RU обратилось за комментарием в свердловскую Госавтоинспекцию. Пока ответа на запрос не поступало. История с опасным развлечением всплыла в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как свердловчанин, катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. Все произошло в поселке Бобровский. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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