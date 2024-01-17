Армия и оружие ВС РФ уничтожили десятки иностранных наемников за один удар в Харькове Минобороны: российские солдаты поразили до 80 французских наемников в Харькове 17 января 2024 в 21:29 Размер текста - 17 + ВС РФ использовали высокоточное оружие для уничтожения иностранных наемников в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударили по французским наемникам в Харькове при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков. Их основу составляли французские наемники», — уточнили в военном российском ведомстве. Всего в результате удара со стороны бойцов РФ, были поражены до 80 солдат противника. При этом около 60 человек погибли. Украина начала привлекать иностранных наемниках к конфликту с РФ с самого начала спецоперации. В настоящий момент более тысячи иностранцев присоединились к Украине для борьбы с Россией, уточнили в СК РФ. Российские военные ударили по французским наемникам в Харькове при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков. Их основу составляли французские наемники», — уточнили в военном российском ведомстве. Всего в результате удара со стороны бойцов РФ, были поражены до 80 солдат противника. При этом около 60 человек погибли. Украина начала привлекать иностранных наемниках к конфликту с РФ с самого начала спецоперации. В настоящий момент более тысячи иностранцев присоединились к Украине для борьбы с Россией, уточнили в СК РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям