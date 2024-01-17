ВС РФ уничтожили десятки иностранных наемников за один удар в Харькове

Минобороны: российские солдаты поразили до 80 французских наемников в Харькове
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер,  stock
ВС РФ использовали высокоточное оружие для уничтожения иностранных наемников в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ударили по французским наемникам в Харькове при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков. Их основу составляли французские наемники», — уточнили в военном российском ведомстве. Всего в результате удара со стороны бойцов РФ, были поражены до 80 солдат противника. При этом около 60 человек погибли.

Украина начала привлекать иностранных наемниках к конфликту с РФ с самого начала спецоперации. В настоящий момент более тысячи иностранцев присоединились к Украине для борьбы с Россией, уточнили в СК РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные ударили по французским наемникам в Харькове при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков. Их основу составляли французские наемники», — уточнили в военном российском ведомстве. Всего в результате удара со стороны бойцов РФ, были поражены до 80 солдат противника. При этом около 60 человек погибли. Украина начала привлекать иностранных наемниках к конфликту с РФ с самого начала спецоперации. В настоящий момент более тысячи иностранцев присоединились к Украине для борьбы с Россией, уточнили в СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...