ВС РФ уничтожили десятки иностранных наемников за один удар в Харькове

Российские военные ударили по французским наемникам в Харькове при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков. Их основу составляли французские наемники», — уточнили в военном российском ведомстве. Всего в результате удара со стороны бойцов РФ, были поражены до 80 солдат противника. При этом около 60 человек погибли.
Украина начала привлекать иностранных наемниках к конфликту с РФ с самого начала спецоперации. В настоящий момент более тысячи иностранцев присоединились к Украине для борьбы с Россией, уточнили в СК РФ.
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