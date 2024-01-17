В Екатеринбурге нашли мертвой девушку в том же месте, где вчера умер мужчина

18 января 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Медики второе утро подряд выезжают на один и тот же адрес, где умирают люди (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на том же самом месте, где накануне, 17 января, умер мужчина, нашли мертвой девушку. Об этом сообщила читательница URA.RU, которая проживает в доме № 177-А на улице Белинского. «Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию. Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы», — рассказала собеседница агентства и поделилась фото с места событий. Накануне во дворе того же дома на улице Белинского был найден труп мужчины. Как стало известно, он выезжал с парковки, «зарылся» бампером в сугроб и выбежал с лопатой откопать автомобиль из снега. Во время очистки с 63-летним екатеринбуржцем случился приступ, и он упал замертво рядом с машиной. В СКР по Свердловской области был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Жильцы дома на Белинского второе утро подряд застают жуткую картину Фото: читатель URA.RU Пока подробности гибели девушки неизвестны Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге на том же самом месте, где накануне, 17 января, умер мужчина, нашли мертвой девушку. Об этом сообщила читательница URA.RU, которая проживает в доме № 177-А на улице Белинского. «Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию. Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы», — рассказала собеседница агентства и поделилась фото с места событий. Накануне во дворе того же дома на улице Белинского был найден труп мужчины. Как стало известно, он выезжал с парковки, «зарылся» бампером в сугроб и выбежал с лопатой откопать автомобиль из снега. Во время очистки с 63-летним екатеринбуржцем случился приступ, и он упал замертво рядом с машиной. В СКР по Свердловской области был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.