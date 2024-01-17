17 января 2024

В Екатеринбурге нашли мертвой девушку в том же месте, где вчера умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, минздрав, неотложка, медицина, реанимация, скорая помошь, врачи
Медики второе утро подряд выезжают на один и тот же адрес, где умирают люди (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на том же самом месте, где накануне, 17 января, умер мужчина, нашли мертвой девушку. Об этом сообщила читательница URA.RU, которая проживает в доме № 177-А на улице Белинского.

«Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию. Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы», — рассказала собеседница агентства и поделилась фото с места событий.

Накануне во дворе того же дома на улице Белинского был найден труп мужчины. Как стало известно, он выезжал с парковки, «зарылся» бампером в сугроб и выбежал с лопатой откопать автомобиль из снега. Во время очистки с 63-летним екатеринбуржцем случился приступ, и он упал замертво рядом с машиной.

В СКР по Свердловской области был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.

Жильцы дома на Белинского второе утро подряд застают жуткую картину
Жильцы дома на Белинского второе утро подряд застают жуткую картину
Фото:
Пока подробности гибели девушки неизвестны
Пока подробности гибели девушки неизвестны
Фото:

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В Екатеринбурге на том же самом месте, где накануне, 17 января, умер мужчина, нашли мертвой девушку. Об этом сообщила читательница URA.RU, которая проживает в доме № 177-А на улице Белинского. «Вышла утром на работу, а во дворе лежит мертвая девушка, уже накрыта покрывалом. Рядом стоит заведенная реанимация. Видимо, ждут полицию. Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы», — рассказала собеседница агентства и поделилась фото с места событий. Накануне во дворе того же дома на улице Белинского был найден труп мужчины. Как стало известно, он выезжал с парковки, «зарылся» бампером в сугроб и выбежал с лопатой откопать автомобиль из снега. Во время очистки с 63-летним екатеринбуржцем случился приступ, и он упал замертво рядом с машиной. В СКР по Свердловской области был направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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