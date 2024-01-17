17 января 2024

Курганская область экспортировала сотни тысяч кубометров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Курганский лес ушел на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и другие пять стран Фото:

В 2023 году Курганская область поставила в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять стран 306 тысяч кубометров леса. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С территории Курганской области за рубеж вывезено 306 тысяч кубометров лесопродукции. Более половины (51%) — в Казахстан. Также 24,9% вывезено в Узбекистан (76 тысяч кубометров), 11,04% — в Афганистан (33,81 тысяч кубометров). Остальные 13% распределились между пятью странами (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, Беларусь)», — сообщили в ведомстве. При этом указано, что на внутренний рынок России регион отправил 602 кубометра древесины.

Также сообщается, что за год было отобрано восемь тысяч проб древесины для проведения лабораторных исследований. В результате, филиалом ФГБУ по региону выявил 124 партии продукции объемом 5,5 тысяч кубометров, которые были заражены вредными организмами. По информации ведомства, после обеззараживания и повторной проверки лесопродукция была отправлена получателям.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из Кургана заявили, что не могут отправить лесоматериалы в страны Европейского Союза. Позже также сообщалось, что курганский пограничный пункт вошел в число разрешенных для вывоза леса экспортерами в страны евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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В 2023 году Курганская область поставила в Казахстан, Узбекистан, Афганистан и еще в пять стран 306 тысяч кубометров леса. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С территории Курганской области за рубеж вывезено 306 тысяч кубометров лесопродукции. Более половины (51%) — в Казахстан. Также 24,9% вывезено в Узбекистан (76 тысяч кубометров), 11,04% — в Афганистан (33,81 тысяч кубометров). Остальные 13% распределились между пятью странами (Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Азербайджан, Беларусь)», — сообщили в ведомстве. При этом указано, что на внутренний рынок России регион отправил 602 кубометра древесины. Также сообщается, что за год было отобрано восемь тысяч проб древесины для проведения лабораторных исследований. В результате, филиалом ФГБУ по региону выявил 124 партии продукции объемом 5,5 тысяч кубометров, которые были заражены вредными организмами. По информации ведомства, после обеззараживания и повторной проверки лесопродукция была отправлена получателям. Ранее URA.RU писало, что бизнесмены из Кургана заявили, что не могут отправить лесоматериалы в страны Европейского Союза. Позже также сообщалось, что курганский пограничный пункт вошел в число разрешенных для вывоза леса экспортерами в страны евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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