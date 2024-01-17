17 января 2024

Главврач горбольницы Златоуста Калашникова ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
После ухода Лены Калашниковой исполнять обязанности главврача назначили травматолога Владимира Ершова Фото:

Главврач горбольницы Златоуста (Челябинская область) Лена Калашникова ушла в отставку. Как URA.RU рассказали в региональном минздраве, исполнять обязанности назначен Владимир Ершов.

«Лена Калашникова покинула пост. Исполняющим обязанности главного врача назначен Владимир Ершов», — рассказали URA.RU в минздраве.

К работе руководитель приступил с 12 января. До назначения работал в отделении травматологии. С октября, по информации URA.RU, являлся также начальником медчасти.

Лена Калашникова, возглавлявшая больницу, ушла по собственному желанию. По данным URA.RU, в настоящий момент находится на больничном. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход.

В горбольнице дежурства врачей челябинских больниц с нового года прекратились. Проблема с нехваткой кадров снова усугубилась. Она проявилась в середине года, когда один за другим уволились хирурги. Проблемы городского здравоохранения носят системный характер и копились годами.

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Главврач горбольницы Златоуста (Челябинская область) Лена Калашникова ушла в отставку. Как URA.RU рассказали в региональном минздраве, исполнять обязанности назначен Владимир Ершов. «Лена Калашникова покинула пост. Исполняющим обязанности главного врача назначен Владимир Ершов», — рассказали URA.RU в минздраве. К работе руководитель приступил с 12 января. До назначения работал в отделении травматологии. С октября, по информации URA.RU, являлся также начальником медчасти. Лена Калашникова, возглавлявшая больницу, ушла по собственному желанию. По данным URA.RU, в настоящий момент находится на больничном. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход. В горбольнице дежурства врачей челябинских больниц с нового года прекратились. Проблема с нехваткой кадров снова усугубилась. Она проявилась в середине года, когда один за другим уволились хирурги. Проблемы городского здравоохранения носят системный характер и копились годами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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