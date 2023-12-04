Челябинский минздрав отказался увольнять главврача горбольницы Златоуста

Минздрав Челябинской области отказался удовлетворить поданное главврачом горбольницы Златоуста Леной Калашниковой заявление об увольнении. Как URA.RU заявили в пресс-службе минздрава, Калашникова останется возглавлять учреждение.
«Руководитель у горбольницы остался прежний. Главным врачом горбольницы Златоуста работает Лена Калашникова», — сообщили URA.RU в минздраве региона.
Руководитель сообщила URA.RU, что 4 декабря к работе приступила выездная бригада врачей из Челябинска. Городские власти разместили специалистов в районе Красной Горки, взяв их на полный рацион с питанием. Врачи будут работать по две— четыре недели, а затем — сменяться. В режиме усиления медики проработают до апреля. Врачи представляют несколько больниц Челябинска. Приемы ведут анестезиологи, уролог, хирург, терапевт, невролог, специалист кабинета медпрофилактики. Одновременно 4 декабря сотрудники отделения гинекологии начали работу в помещении родильного дома. Для медиков созданы необходимые условия.
Реновацию медицины города областные власти начали после визита губернатора Алексея Текслера. В ходе поездки в город он побывал в нескольких отделениях, чтобы проверить поступившие к нему обращения горожан. Осенью стало известно о массовом увольнении хирургов. Специалисты связали это с системными факторами, одним из которых стала реформа здравоохранения, объединившая все учреждения в одно. В ходе решения проблемы в отставку подала министр здравоохранения Агата Ткачева. Врио назначена Елена Недочукова. Также предполагалось, что 30 ноября станет последним рабочим днем главврача горбольницы Златоуста.
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