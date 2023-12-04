Челябинский минздрав отказался увольнять главврача горбольницы Златоуста

04 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Главврач Лена Калашникова продолжит руководить горбольницей Златоуста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минздрав Челябинской области отказался удовлетворить поданное главврачом горбольницы Златоуста Леной Калашниковой заявление об увольнении. Как URA.RU заявили в пресс-службе минздрава, Калашникова останется возглавлять учреждение. «Руководитель у горбольницы остался прежний. Главным врачом горбольницы Златоуста работает Лена Калашникова», — сообщили URA.RU в минздраве региона. Руководитель сообщила URA.RU, что 4 декабря к работе приступила выездная бригада врачей из Челябинска. Городские власти разместили специалистов в районе Красной Горки, взяв их на полный рацион с питанием. Врачи будут работать по две— четыре недели, а затем — сменяться. В режиме усиления медики проработают до апреля. Врачи представляют несколько больниц Челябинска. Приемы ведут анестезиологи, уролог, хирург, терапевт, невролог, специалист кабинета медпрофилактики. Одновременно 4 декабря сотрудники отделения гинекологии начали работу в помещении родильного дома. Для медиков созданы необходимые условия. Реновацию медицины города областные власти начали после визита губернатора Алексея Текслера. В ходе поездки в город он побывал в нескольких отделениях, чтобы проверить поступившие к нему обращения горожан. Осенью стало известно о массовом увольнении хирургов. Специалисты связали это с системными факторами, одним из которых стала реформа здравоохранения, объединившая все учреждения в одно. В ходе решения проблемы в отставку подала министр здравоохранения Агата Ткачева. Врио назначена Елена Недочукова. Также предполагалось, что 30 ноября станет последним рабочим днем главврача горбольницы Златоуста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минздрав Челябинской области отказался удовлетворить поданное главврачом горбольницы Златоуста Леной Калашниковой заявление об увольнении. Как URA.RU заявили в пресс-службе минздрава, Калашникова останется возглавлять учреждение. «Руководитель у горбольницы остался прежний. Главным врачом горбольницы Златоуста работает Лена Калашникова», — сообщили URA.RU в минздраве региона. Руководитель сообщила URA.RU, что 4 декабря к работе приступила выездная бригада врачей из Челябинска. Городские власти разместили специалистов в районе Красной Горки, взяв их на полный рацион с питанием. Врачи будут работать по две— четыре недели, а затем — сменяться. В режиме усиления медики проработают до апреля. Врачи представляют несколько больниц Челябинска. Приемы ведут анестезиологи, уролог, хирург, терапевт, невролог, специалист кабинета медпрофилактики. Одновременно 4 декабря сотрудники отделения гинекологии начали работу в помещении родильного дома. Для медиков созданы необходимые условия. Реновацию медицины города областные власти начали после визита губернатора Алексея Текслера. В ходе поездки в город он побывал в нескольких отделениях, чтобы проверить поступившие к нему обращения горожан. Осенью стало известно о массовом увольнении хирургов. Специалисты связали это с системными факторами, одним из которых стала реформа здравоохранения, объединившая все учреждения в одно. В ходе решения проблемы в отставку подала министр здравоохранения Агата Ткачева. Врио назначена Елена Недочукова. Также предполагалось, что 30 ноября станет последним рабочим днем главврача горбольницы Златоуста.