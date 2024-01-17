Курганцы за сутки собрали тысячи подписей за Путина

В Курганской области 16 января было собрано около двух тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единая Россия».
«Только по линии партии в Курганской области по всем местным отделениям за 16 января было собрано около двух тысяч подписей. Курганская область уже передала в штаб кандидата первую очередь собранных подписных листов», — рассказал руководитель регионального исполкома Родион Вяткин.
Представители партии отметили, что сбор подписей продолжается. По закону этот процесс завершится 31 января.
Сбор подписей в поддержку Путина в Курганской области начался 23 декабря. В январе в Кургане запланировано открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина.
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