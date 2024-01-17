17 января 2024

Курганцы за сутки собрали тысячи подписей за Путина

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Две тысячи подписей курганцы собрали 16 января Фото:
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В Курганской области 16 января было собрано около двух тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единая Россия».

«Только по линии партии в Курганской области по всем местным отделениям за 16 января было собрано около двух тысяч подписей. Курганская область уже передала в штаб кандидата первую очередь собранных подписных листов», — рассказал руководитель регионального исполкома Родион Вяткин.

Представители партии отметили, что сбор подписей продолжается. По закону этот процесс завершится 31 января.

Сбор подписей в поддержку Путина в Курганской области начался 23 декабря. В январе в Кургане запланировано открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина.

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В Курганской области 16 января было собрано около двух тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте реготделения «Единая Россия». «Только по линии партии в Курганской области по всем местным отделениям за 16 января было собрано около двух тысяч подписей. Курганская область уже передала в штаб кандидата первую очередь собранных подписных листов», — рассказал руководитель регионального исполкома Родион Вяткин. Представители партии отметили, что сбор подписей продолжается. По закону этот процесс завершится 31 января. Сбор подписей в поддержку Путина в Курганской области начался 23 декабря. В январе в Кургане запланировано открытие штаба общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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