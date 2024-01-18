У девушки, покончившей с собой в Екатеринбурге, остались двое детей

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Трагедия произошла на Белинского, 177А (архивное фото) Фото:

У Алены, которая покончила с собой в Екатеринбурге, остались двое детей. С супругом она была в разводе, сообщила URA.RU одна из ее подруг.

«Она была веселой, доброй, занималась продвижением людей чаще в нише эзотерики. Была в разводе, у нее осталось двое маленьких детей», — поделилась знакомая Алены.

Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского, 177А. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. На место трагедии приезжал ее брат, он опознал сестру.

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У Алены, которая покончила с собой в Екатеринбурге, остались двое детей. С супругом она была в разводе, сообщила URA.RU одна из ее подруг. «Она была веселой, доброй, занималась продвижением людей чаще в нише эзотерики. Была в разводе, у нее осталось двое маленьких детей», — поделилась знакомая Алены. Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского, 177А. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. На место трагедии приезжал ее брат, он опознал сестру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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