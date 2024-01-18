У девушки, покончившей с собой в Екатеринбурге, остались двое детей

18 января 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Белинского, 177А (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU У Алены, которая покончила с собой в Екатеринбурге, остались двое детей. С супругом она была в разводе, сообщила URA.RU одна из ее подруг. «Она была веселой, доброй, занималась продвижением людей чаще в нише эзотерики. Была в разводе, у нее осталось двое маленьких детей», — поделилась знакомая Алены. Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского, 177А. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. На место трагедии приезжал ее брат, он опознал сестру.

У Алены, которая покончила с собой в Екатеринбурге, остались двое детей. С супругом она была в разводе, сообщила URA.RU одна из ее подруг. «Она была веселой, доброй, занималась продвижением людей чаще в нише эзотерики. Была в разводе, у нее осталось двое маленьких детей», — поделилась знакомая Алены. Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского, 177А. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. На место трагедии приезжал ее брат, он опознал сестру.