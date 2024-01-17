Кем была девушка, покончившая с собой в Екатеринбурге

Родные опознали девушку, покончившую с собой в Екатеринбурге. Она не проживала в доме на Белинского, где случилась трагедия, передает корреспондент с места событий.
Погибшую зовут Алена. По словам брата, который приехал на место трагедии, она жила совсем по другому адресу. Что она могла делать в доме № 177-А на улице Белинского, мужчина не знает. На предположение — не живет ли в этом доме, например, парень девушки — он тоже ответа не знает. От более подробных объяснений мужчина отказался: случившееся стало для него и семьи тяжелым ударом.
Днем ранее, 17 января, рядом с этим домом случилась другая трагедия. Пожилой водитель умер от внезапного приступа, который случился, когда он вызволял свою машину из сугроба. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.
Родные опознали девушку, покончившую с собой в Екатеринбурге. Она не проживала в доме на Белинского, где случилась трагедия, передает корреспондент с места событий. Погибшую зовут Алена. По словам брата, который приехал на место трагедии, она жила совсем по другому адресу. Что она могла делать в доме № 177-А на улице Белинского, мужчина не знает. На предположение — не живет ли в этом доме, например, парень девушки — он тоже ответа не знает. От более подробных объяснений мужчина отказался: случившееся стало для него и семьи тяжелым ударом. Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. Днем ранее, 17 января, рядом с этим домом случилась другая трагедия. Пожилой водитель умер от внезапного приступа, который случился, когда он вызволял свою машину из сугроба. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.