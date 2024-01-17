17 января 2024

Кем была девушка, покончившая с собой в Екатеринбурге

Родные опознали екатеринбурженку, покончившую с собой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Криминалистам удалось выяснить личность погибшей и установить примерные обстоятельства ее смерти
Криминалистам удалось выяснить личность погибшей и установить примерные обстоятельства ее смерти Фото:

Родные опознали девушку, покончившую с собой в Екатеринбурге. Она не проживала в доме на Белинского, где случилась трагедия, передает корреспондент с места событий.

Погибшую зовут Алена. По словам брата, который приехал на место трагедии, она жила совсем по другому адресу. Что она могла делать в доме № 177-А на улице Белинского, мужчина не знает. На предположение — не живет ли в этом доме, например, парень девушки — он тоже ответа не знает. От более подробных объяснений мужчина отказался: случившееся стало для него и семьи тяжелым ударом.

Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку.

Днем ранее, 17 января, рядом с этим домом случилась другая трагедия. Пожилой водитель умер от внезапного приступа, который случился, когда он вызволял свою машину из сугроба. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.

Личность девушки удалось установить
Личность девушки удалось установить
Фото:
Тело несчастной до сих пор лежит на улице
Тело несчастной до сих пор лежит на улице
Фото:

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Родные опознали девушку, покончившую с собой в Екатеринбурге. Она не проживала в доме на Белинского, где случилась трагедия, передает корреспондент с места событий. Погибшую зовут Алена. По словам брата, который приехал на место трагедии, она жила совсем по другому адресу. Что она могла делать в доме № 177-А на улице Белинского, мужчина не знает. На предположение — не живет ли в этом доме, например, парень девушки — он тоже ответа не знает. От более подробных объяснений мужчина отказался: случившееся стало для него и семьи тяжелым ударом. Тело девушки было найдено ранним утром во дворе дома на Белинского. Предположительно, она покончила с собой — сыщики обнаружили предсмертную записку. Днем ранее, 17 января, рядом с этим домом случилась другая трагедия. Пожилой водитель умер от внезапного приступа, который случился, когда он вызволял свою машину из сугроба. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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