17 января 2024

Девушка, найденная мертвой в Екатеринбурге, покончила с собой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Во дворе одного и того же дома произошли подряд две смерти
Во дворе одного и того же дома произошли подряд две смерти Фото:

Девушка, найденная мертвой во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге, покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Накануне на этом же месте был найден мертвым мужчина.

«Девушка или молодая женщина — на вид ей около 25-30 лет — покончила с собой. Найдена ее предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.

Тело незнакомки было найдено под окнами дома № 177 на улице Белинского утром 18 января. Днем ранее, 17 числа, возле этого же дома был найден мертвым мужчина. Как сообщало агентство, с ним случился приступ в тот момент, когда он пытался откопать свою машину из сугроба.

Две смерти произошли возле этого дома
Две смерти произошли возле этого дома
Фото:
Есть ли между ними взаимосвязь — неизвестно
Есть ли между ними взаимосвязь — неизвестно
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На месте несколько часов работают криминалисты
На месте несколько часов работают криминалисты
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Жители дома напуганы неожиданными смертями
Жители дома напуганы неожиданными смертями
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Девушка, найденная мертвой во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге, покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Накануне на этом же месте был найден мертвым мужчина. «Девушка или молодая женщина — на вид ей около 25-30 лет — покончила с собой. Найдена ее предсмертная записка», — сказал собеседник агентства. Тело незнакомки было найдено под окнами дома № 177 на улице Белинского утром 18 января. Днем ранее, 17 числа, возле этого же дома был найден мертвым мужчина. Как сообщало агентство, с ним случился приступ в тот момент, когда он пытался откопать свою машину из сугроба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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