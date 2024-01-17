Девушка, найденная мертвой в Екатеринбурге, покончила с собой. Фото

18 января 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Во дворе одного и того же дома произошли подряд две смерти Фото: Илья Московец © URA.RU Девушка, найденная мертвой во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге, покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Накануне на этом же месте был найден мертвым мужчина. «Девушка или молодая женщина — на вид ей около 25-30 лет — покончила с собой. Найдена ее предсмертная записка», — сказал собеседник агентства. Тело незнакомки было найдено под окнами дома № 177 на улице Белинского утром 18 января. Днем ранее, 17 числа, возле этого же дома был найден мертвым мужчина. Как сообщало агентство, с ним случился приступ в тот момент, когда он пытался откопать свою машину из сугроба. Две смерти произошли возле этого дома Фото: Илья Московец © URA.RU Есть ли между ними взаимосвязь — неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU На месте несколько часов работают криминалисты Фото: Илья Московец © URA.RU Жители дома напуганы неожиданными смертями Фото: Илья Московец © URA.RU

Девушка, найденная мертвой во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге, покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Накануне на этом же месте был найден мертвым мужчина. «Девушка или молодая женщина — на вид ей около 25-30 лет — покончила с собой. Найдена ее предсмертная записка», — сказал собеседник агентства. Тело незнакомки было найдено под окнами дома № 177 на улице Белинского утром 18 января. Днем ранее, 17 числа, возле этого же дома был найден мертвым мужчина. Как сообщало агентство, с ним случился приступ в тот момент, когда он пытался откопать свою машину из сугроба.