Во дворе одного и того же дома произошли подряд две смерти
Девушка, найденная мертвой во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге, покончила с собой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Накануне на этом же месте был найден мертвым мужчина.
«Девушка или молодая женщина — на вид ей около 25-30 лет — покончила с собой. Найдена ее предсмертная записка», — сказал собеседник агентства.
Тело незнакомки было найдено под окнами дома № 177 на улице Белинского утром 18 января. Днем ранее, 17 числа, возле этого же дома был найден мертвым мужчина. Как сообщало агентство, с ним случился приступ в тот момент, когда он пытался откопать свою машину из сугроба.
Две смерти произошли возле этого дома
Есть ли между ними взаимосвязь — неизвестно
На месте несколько часов работают криминалисты
Жители дома напуганы неожиданными смертями
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