Вице-премьер Мантуров проверил свердловские оборонные заводы. Фото

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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Денис Мантуров прилетел в Екатеринбург днем 12 января Фото:

Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверил три оборонных завода на территории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.

Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург.

На «Уральском оптико-механическом заводе» Манутров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. А на «Уральском заводе гражданской авиации» вице-премьеру представили новые самолеты УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) и ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас).

«Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме», — передали в правительстве оценку Мантурова.

Денис Мантуров посетил три предприятия
Денис Мантуров посетил три предприятия
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Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверил три оборонных завода на территории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина. Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург. На «Уральском оптико-механическом заводе» Манутров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. А на «Уральском заводе гражданской авиации» вице-премьеру представили новые самолеты УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) и ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас). «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме», — передали в правительстве оценку Мантурова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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