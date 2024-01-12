Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверил три оборонных завода на территории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина.
Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург.
На «Уральском оптико-механическом заводе» Манутров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. А на «Уральском заводе гражданской авиации» вице-премьеру представили новые самолеты УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) и ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас).
«Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме», — передали в правительстве оценку Мантурова.
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