Экономика Промышленность Вице-премьер Мантуров проверил свердловские оборонные заводы. Фото 12 января 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + Денис Мантуров прилетел в Екатеринбург днем 12 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверил три оборонных завода на территории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина. Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург. На «Уральском оптико-механическом заводе» Манутров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. А на «Уральском заводе гражданской авиации» вице-премьеру представили новые самолеты УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) и ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас). «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме», — передали в правительстве оценку Мантурова. Денис Мантуров посетил три предприятия Фото: пресс-служба правительства РФ Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверил три оборонных завода на территории Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе федерального кабмина. Статусного гостя сопровождали уральский полпред президента РФ Владимир Якушев и первый замгубернатора региона Алексей Шмыков. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. И новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург. На «Уральском оптико-механическом заводе» Манутров поучаствовал в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства. А на «Уральском заводе гражданской авиации» вице-премьеру представили новые самолеты УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) и ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас). «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком, что позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объеме», — передали в правительстве оценку Мантурова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям