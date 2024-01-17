17 января 2024

Врачей, которые оставили на дороге свердловчанина, проверяет СК

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
Следователи уже начали опрашивать врачей Фото:

Сотрудников Красноуфимской городской больницы проверяют следователи. По их информации, они увезли свердловчанина на скорой, но не стали его госпитализировать. После мужчину подвезли, оставили на развязке трассы, где затем его сбил автомобиль.

«В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу очевидцев, сотрудников и руководства больницы, истребованию интересующей следствие документации. По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в ГИБДД рассказали, что возле Ачита водитель Subaru Forester сбил пешехода, который полз на коленях по дороге. Водитель начал резко тормозить, но столкновения избежать не удалось. Позже оказалось, что на трассе мужчина появился после того, как его там оставили врачи.

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Сотрудников Красноуфимской городской больницы проверяют следователи. По их информации, они увезли свердловчанина на скорой, но не стали его госпитализировать. После мужчину подвезли, оставили на развязке трассы, где затем его сбил автомобиль. «В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу очевидцев, сотрудников и руководства больницы, истребованию интересующей следствие документации. По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба регионального ведомства. Ранее в ГИБДД рассказали, что возле Ачита водитель Subaru Forester сбил пешехода, который полз на коленях по дороге. Водитель начал резко тормозить, но столкновения избежать не удалось. Позже оказалось, что на трассе мужчина появился после того, как его там оставили врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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