В Екатеринбурге подростков, забивших инвалида на остановке, отправили в колонию

18 января 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Суд приговорил парня и девушку к пяти годам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростков, которые до смерти забили инвалида на остановке в Екатеринбурге, отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказали в Орджоникидзевском районном суде. «Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня — к пяти годам. С родителей девушки в пользу потерпевшей будет взыскано 300 тысяч рублей морального ущерба, с парня — 250 тысяч», — пояснили в пресс-службе. Нападение на мужчину произошло 6 июня 2023 года на Уралмаше. Двое подростков избили до смерти инвалида за то, что он отказался дать им сигарету. Школьникам показалось, что горожанин им грубо ответил. Мужчине нанесли более 60 ударов руками и ногами, после чего он скончался.

Подростков, которые до смерти забили инвалида на остановке в Екатеринбурге, отправили в колонию. Об этом URA.RU рассказали в Орджоникидзевском районном суде. «Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня — к пяти годам. С родителей девушки в пользу потерпевшей будет взыскано 300 тысяч рублей морального ущерба, с парня — 250 тысяч», — пояснили в пресс-службе. Нападение на мужчину произошло 6 июня 2023 года на Уралмаше. Двое подростков избили до смерти инвалида за то, что он отказался дать им сигарету. Школьникам показалось, что горожанин им грубо ответил. Мужчине нанесли более 60 ударов руками и ногами, после чего он скончался.