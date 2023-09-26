Забитый до смерти подростками екатеринбуржец был инвалидом

26 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Мужчине нанесли более 60 ударов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, которого до смерти забили на остановке двое подростков, был инвалидом и работал при церкви в Первоуральске. Об этом рассказала дочь погибшего Анна Коробейник. «После нападения он медленно умирал всю ночь. Скончался через пять часов. Отец был инвалидом из-за проблем с ногой, плохо ходил. Был разнорабочим при церкви в Первоуральске», — сообщила Анна «КП-Екатеринбург». Девушка проходит потерпевшей по делу о гибели отца. По ее словам, с семьями подростков она не общалась, потому что «не смогла бы посмотреть им в глаза». Инцидент произошел 6 июня 2023 года на Уралмаше в Екатеринбурге. Двое подростков избили до смерти мужчину на остановке за то, что он отказался дать им сигарету. Молодым людям показалось, что горожанин им грубо ответил, и они набросились на него с кулаками. Мужчине нанесли более 60 ударов руками и ногами, после чего он скончался.

Екатеринбуржец, которого до смерти забили на остановке двое подростков, был инвалидом и работал при церкви в Первоуральске. Об этом рассказала дочь погибшего Анна Коробейник. «После нападения он медленно умирал всю ночь. Скончался через пять часов. Отец был инвалидом из-за проблем с ногой, плохо ходил. Был разнорабочим при церкви в Первоуральске», — сообщила Анна «КП-Екатеринбург». Девушка проходит потерпевшей по делу о гибели отца. По ее словам, с семьями подростков она не общалась, потому что «не смогла бы посмотреть им в глаза». Инцидент произошел 6 июня 2023 года на Уралмаше в Екатеринбурге. Двое подростков избили до смерти мужчину на остановке за то, что он отказался дать им сигарету. Молодым людям показалось, что горожанин им грубо ответил, и они набросились на него с кулаками. Мужчине нанесли более 60 ударов руками и ногами, после чего он скончался.