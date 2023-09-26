Забитый до смерти подростками екатеринбуржец был инвалидом

Екатеринбуржец, которого до смерти забили на остановке двое подростков, был инвалидом и работал при церкви в Первоуральске. Об этом рассказала дочь погибшего Анна Коробейник.
«После нападения он медленно умирал всю ночь. Скончался через пять часов. Отец был инвалидом из-за проблем с ногой, плохо ходил. Был разнорабочим при церкви в Первоуральске», — сообщила Анна «КП-Екатеринбург». Девушка проходит потерпевшей по делу о гибели отца. По ее словам, с семьями подростков она не общалась, потому что «не смогла бы посмотреть им в глаза».
Инцидент произошел 6 июня 2023 года на Уралмаше в Екатеринбурге. Двое подростков избили до смерти мужчину на остановке за то, что он отказался дать им сигарету. Молодым людям показалось, что горожанин им грубо ответил, и они набросились на него с кулаками. Мужчине нанесли более 60 ударов руками и ногами, после чего он скончался.
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