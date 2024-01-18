В Харькове уничтожили иностранных кураторов украинских диверсантов

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ВС РФ ликвидировали кураторов террористической организации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Среди них оказались группа кураторов украинских диверсантов из запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди ликвидированных ударом ВС РФ иностранных наемников в Харькове были украинские кураторы запрещенной в РФ террористической организации», — передает РИА Новости. Накануне была уничтожена группа иностранных наемников. Отмечалось, что большая часть из них — французы.

Всего за один удар ВС РФ уничтожили до 20 человек. Еще 60 иностранцев оказались ранены в Харькове.

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Вооруженные силы РФ ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Среди них оказались группа кураторов украинских диверсантов из запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости. «Среди ликвидированных ударом ВС РФ иностранных наемников в Харькове были украинские кураторы запрещенной в РФ террористической организации», — передает РИА Новости. Накануне была уничтожена группа иностранных наемников. Отмечалось, что большая часть из них — французы. Всего за один удар ВС РФ уничтожили до 20 человек. Еще 60 иностранцев оказались ранены в Харькове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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