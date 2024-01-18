В Харькове уничтожили иностранных кураторов украинских диверсантов

18 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ ликвидировали кураторов террористической организации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Среди них оказались группа кураторов украинских диверсантов из запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости. «Среди ликвидированных ударом ВС РФ иностранных наемников в Харькове были украинские кураторы запрещенной в РФ террористической организации», — передает РИА Новости. Накануне была уничтожена группа иностранных наемников. Отмечалось, что большая часть из них — французы. Всего за один удар ВС РФ уничтожили до 20 человек. Еще 60 иностранцев оказались ранены в Харькове.

Вооруженные силы РФ ликвидировали иностранных наемников в Харькове. Среди них оказались группа кураторов украинских диверсантов из запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости. «Среди ликвидированных ударом ВС РФ иностранных наемников в Харькове были украинские кураторы запрещенной в РФ террористической организации», — передает РИА Новости. Накануне была уничтожена группа иностранных наемников. Отмечалось, что большая часть из них — французы. Всего за один удар ВС РФ уничтожили до 20 человек. Еще 60 иностранцев оказались ранены в Харькове.