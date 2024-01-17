ВС РФ одним ударом уничтожили 20 наемников: главное к вечеру 17 января

ВС РФ ударили по иностранным наемникам в Харькове, уточнили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты при помощи высокоточного оружия ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Всего за один удар было уничтожено до 20 человек, еще 60 иностранцев оказались ранены. Большая часть их них — французы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 17 января.
- Российские бойцы поразили до 80 иностранных наемников в Харькове. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия, в результате чего 20 солдат из числа противника были уничтожены, еще 60 оказались ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что большая часть вражеских бойцов состояла из французских военных.
- Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, подчеркнули в российском военном ведомстве. Там добавили, что для ликвидации использовался дрон с наведением. После чего, удар по вражескому объекту был нанесен при помощи гаубицы.
- Кроме того, ВС России поразили три склада боеприпасов и базу горючего для техники ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Пятый канал.
- Военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко считает, что российские города находятся под угрозой украинских беспилотников, а также потенциальных западных ракет. Он подчеркнул, что помешать этому сможет налаженная система противовоздушной обороны РФ.
- В ночь на 17 января в Белгороде была объявлена тревога. Об этом сообщили в администрации города, предупредив о ракетной опасности.
- Страны Запада продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Нидерланды и Дания уточнили, что передадут два отремонтированных немецких танка Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Всего Украине обещали вернуть 14 танков, которые ранее были повреждены.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его гражданам некогда отдыхать, пока продолжается военный конфликт с РФ. Он уточнил, что все граждане мобилизационного возраста должны находиться в стране.
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