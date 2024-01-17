ВС РФ одним ударом уничтожили 20 наемников: главное к вечеру 17 января

Солдаты РФ уничтожили 20 иностранных наемников в Харькове

17 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по иностранным наемникам в Харькове, уточнили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты при помощи высокоточного оружия ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Всего за один удар было уничтожено до 20 человек, еще 60 иностранцев оказались ранены. Большая часть их них — французы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 17 января. Российские бойцы поразили до 80 иностранных наемников в Харькове. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия, в результате чего 20 солдат из числа противника были уничтожены, еще 60 оказались ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что большая часть вражеских бойцов состояла из французских военных.

Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, подчеркнули в российском военном ведомстве. Там добавили, что для ликвидации использовался дрон с наведением. После чего, удар по вражескому объекту был нанесен при помощи гаубицы.

Кроме того, ВС России поразили три склада боеприпасов и базу горючего для техники ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Пятый канал.

Военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко считает, что российские города находятся под угрозой украинских беспилотников, а также потенциальных западных ракет. Он подчеркнул, что помешать этому сможет налаженная система противовоздушной обороны РФ.

В ночь на 17 января в Белгороде была объявлена тревога. Об этом сообщили в администрации города, предупредив о ракетной опасности.

Страны Запада продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Нидерланды и Дания уточнили, что передадут два отремонтированных немецких танка Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Всего Украине обещали вернуть 14 танков, которые ранее были повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его гражданам некогда отдыхать, пока продолжается военный конфликт с РФ. Он уточнил, что все граждане мобилизационного возраста должны находиться в стране.

Российские солдаты при помощи высокоточного оружия ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Всего за один удар было уничтожено до 20 человек, еще 60 иностранцев оказались ранены. Большая часть их них — французы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 17 января.