ВС РФ одним ударом уничтожили 20 наемников: главное к вечеру 17 января

Солдаты РФ уничтожили 20 иностранных наемников в Харькове
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
ВС РФ ударили по иностранным наемникам в Харькове, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты при помощи высокоточного оружия ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Всего за один удар было уничтожено до 20 человек, еще 60 иностранцев оказались ранены. Большая часть их них — французы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 17 января.

  • Российские бойцы поразили до 80 иностранных наемников в Харькове. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия, в результате чего 20 солдат из числа противника были уничтожены, еще 60 оказались ранены. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что большая часть вражеских бойцов состояла из французских военных.
  • Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, подчеркнули в российском военном ведомстве. Там добавили, что для ликвидации использовался дрон с наведением. После чего, удар по вражескому объекту был нанесен при помощи гаубицы.
  • Кроме того, ВС России поразили три склада боеприпасов и базу горючего для техники ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Пятый канал.
  • Военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко считает, что российские города находятся под угрозой украинских беспилотников, а также потенциальных западных ракет. Он подчеркнул, что помешать этому сможет налаженная система противовоздушной обороны РФ.
  • В ночь на 17 января в Белгороде была объявлена тревога. Об этом сообщили в администрации города, предупредив о ракетной опасности.
  • Страны Запада продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Нидерланды и Дания уточнили, что передадут два отремонтированных немецких танка Leopard 2. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Всего Украине обещали вернуть 14 танков, которые ранее были повреждены.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его гражданам некогда отдыхать, пока продолжается военный конфликт с РФ. Он уточнил, что все граждане мобилизационного возраста должны находиться в стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты при помощи высокоточного оружия ударили по позициям иностранных наемников в Харькове. Всего за один удар было уничтожено до 20 человек, еще 60 иностранцев оказались ранены. Большая часть их них — французы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 17 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...