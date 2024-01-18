Лавров назвал Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен бессовестными

18 января 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уличил европейских лидеров в противоречиях и отсутствии совести Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров задался вопросом, есть ли совесть у канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Германии Анналены Бербок и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российский министр обратил внимание, что европейские лидеры противоречат сами себе, когда заявляют о борьбе Украины за европейские свободные ценности, закрывая глаза на притеснение русского народа на Украине. «Есть ли совесть у Шольца, Бербок, фон дер Ляйен и Макрона? Они призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности. Совесть есть? Они читали те законы, о запрещении всего русского на Украине?» — задался вопросом Сергей Лавров во время пресс-конференции. Она транслируется на телеканале «Россия 24». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что русофобия является единственным правильным политическим курсом на Украине. В стране запрещают русский язык, сносят памятники русским деятелям и не только. Макрон призывал не допустить победы РФ. Остальные европейские политики также выступают против РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров задался вопросом, есть ли совесть у канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Германии Анналены Бербок и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российский министр обратил внимание, что европейские лидеры противоречат сами себе, когда заявляют о борьбе Украины за европейские свободные ценности, закрывая глаза на притеснение русского народа на Украине. «Есть ли совесть у Шольца, Бербок, фон дер Ляйен и Макрона? Они призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности. Совесть есть? Они читали те законы, о запрещении всего русского на Украине?» — задался вопросом Сергей Лавров во время пресс-конференции. Она транслируется на телеканале «Россия 24». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что русофобия является единственным правильным политическим курсом на Украине. В стране запрещают русский язык, сносят памятники русским деятелям и не только. Макрон призывал не допустить победы РФ. Остальные европейские политики также выступают против РФ.