Лавров назвал Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен бессовестными

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей, топ
Сергей Лавров уличил европейских лидеров в противоречиях и отсутствии совести Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров задался вопросом, есть ли совесть у канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Германии Анналены Бербок и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российский министр обратил внимание, что европейские лидеры противоречат сами себе, когда заявляют о борьбе Украины за европейские свободные ценности, закрывая глаза на притеснение русского народа на Украине.

«Есть ли совесть у Шольца, Бербок, фон дер Ляйен и Макрона? Они призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности. Совесть есть? Они читали те законы, о запрещении всего русского на Украине?» — задался вопросом Сергей Лавров во время пресс-конференции. Она транслируется на телеканале «Россия 24».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что русофобия является единственным правильным политическим курсом на Украине. В стране запрещают русский язык, сносят памятники русским деятелям и не только. Макрон призывал не допустить победы РФ. Остальные европейские политики также выступают против РФ.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров задался вопросом, есть ли совесть у канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Германии Анналены Бербок и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Российский министр обратил внимание, что европейские лидеры противоречат сами себе, когда заявляют о борьбе Украины за европейские свободные ценности, закрывая глаза на притеснение русского народа на Украине. «Есть ли совесть у Шольца, Бербок, фон дер Ляйен и Макрона? Они призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности. Совесть есть? Они читали те законы, о запрещении всего русского на Украине?» — задался вопросом Сергей Лавров во время пресс-конференции. Она транслируется на телеканале «Россия 24». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что русофобия является единственным правильным политическим курсом на Украине. В стране запрещают русский язык, сносят памятники русским деятелям и не только. Макрон призывал не допустить победы РФ. Остальные европейские политики также выступают против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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