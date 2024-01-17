Макрон дерзко высказался о России

Макрон призвал не дать России победить на Украине
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России на Украине приведет к риску несоблюдения международных правил. Об этом высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — сказал Макрон на пресс-конференции, его слова передает газета Le Figaro. Он добавил, что для прибалтийских друзей Франции это является невозможным.

К тому же, Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и сотни бомб. В комментариях к публикации французы раскритиковали слова президента, они призвали к миру, а также попросили об остановке финансирования Украины.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону. Он также раскритиковал западные страны, которые тратят на оборону 1—2% от своего ВВП, передает Life.

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Победа России на Украине приведет к риску несоблюдения международных правил. Об этом высказался президент Франции Эммануэль Макрон. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — сказал Макрон на пресс-конференции, его слова передает газета Le Figaro. Он добавил, что для прибалтийских друзей Франции это является невозможным. К тому же, Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и сотни бомб. В комментариях к публикации французы раскритиковали слова президента, они призвали к миру, а также попросили об остановке финансирования Украины. Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону. Он также раскритиковал западные страны, которые тратят на оборону 1—2% от своего ВВП, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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