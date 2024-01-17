Макрон дерзко высказался о России

Макрон призвал не дать России победить на Украине

17 января 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России на Украине приведет к риску несоблюдения международных правил. Об этом высказался президент Франции Эммануэль Макрон. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — сказал Макрон на пресс-конференции, его слова передает газета Le Figaro. Он добавил, что для прибалтийских друзей Франции это является невозможным. К тому же, Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и сотни бомб. В комментариях к публикации французы раскритиковали слова президента, они призвали к миру, а также попросили об остановке финансирования Украины. Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону. Он также раскритиковал западные страны, которые тратят на оборону 1—2% от своего ВВП, передает Life.

Победа России на Украине приведет к риску несоблюдения международных правил. Об этом высказался президент Франции Эммануэль Макрон. «Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — сказал Макрон на пресс-конференции, его слова передает газета Le Figaro. Он добавил, что для прибалтийских друзей Франции это является невозможным. К тому же, Макрон пообещал Киеву около 40 ракет SCALP, гаубицы Ceaser и сотни бомб. В комментариях к публикации французы раскритиковали слова президента, они призвали к миру, а также попросили об остановке финансирования Украины. Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что если Россия одержит верх в конфликте на Украине, негативные последствия ощутит весь мир, аргументировав таким образом увеличение расходов на оборону. Он также раскритиковал западные страны, которые тратят на оборону 1—2% от своего ВВП, передает Life.