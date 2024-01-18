Моор отложил важную задачу из-за выборов президента

Работы по объединению Тюмени и районов в агломерацию отложат до 2025 года

18 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Тюменским властям пришлось перенести мегапроект Моора по объединению Тюмени и районов в агломерацию Фото: Николай Бастриков © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил поставленную собой же задачу по объединению Тюмени и районов в агломерацию. Все из-за высокой бюрократической нагрузки на органы власти в период выборов президента. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству. «Все работы по созданию агломерации поставлены на стоп. Планы будут формироваться только в 2025 году. Органы власти сильно загружены из-за президентских выборов. Да и „раскачивать лодку“ в такой ответственный период не стоит. В кулуарах губернатор распорядился, чтобы все движения по созданию агломерации отложили на потом», — сообщают собеседники агентства. В ежегодном послании депутатам облудмы в ноябре прошлого года глава региона заявил о необходимости создать Тюменскую агломерацию. После этого мэр Тюмени подписал документ, согласно которому Тюмень должна объединиться с Тюменским и Нижнетавдинским районами. Объединение Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского районов в агломерацию, по задумке властей, позволит оптимизировать работу социальных служб, облегчит работу медицинской и правоохранительной системы на окраинах Тюмени.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил поставленную собой же задачу по объединению Тюмени и районов в агломерацию. Все из-за высокой бюрократической нагрузки на органы власти в период выборов президента. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству. «Все работы по созданию агломерации поставлены на стоп. Планы будут формироваться только в 2025 году. Органы власти сильно загружены из-за президентских выборов. Да и „раскачивать лодку“ в такой ответственный период не стоит. В кулуарах губернатор распорядился, чтобы все движения по созданию агломерации отложили на потом», — сообщают собеседники агентства. В ежегодном послании депутатам облудмы в ноябре прошлого года глава региона заявил о необходимости создать Тюменскую агломерацию. После этого мэр Тюмени подписал документ, согласно которому Тюмень должна объединиться с Тюменским и Нижнетавдинским районами. Объединение Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского районов в агломерацию, по задумке властей, позволит оптимизировать работу социальных служб, облегчит работу медицинской и правоохранительной системы на окраинах Тюмени.