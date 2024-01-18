Моор отложил важную задачу из-за выборов президента

Работы по объединению Тюмени и районов в агломерацию отложат до 2025 года
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Глава администрации Тюмени Александр Моор. Тюмень, моор александр, портрет
Тюменским властям пришлось перенести мегапроект Моора по объединению Тюмени и районов в агломерацию Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил поставленную собой же задачу по объединению Тюмени и районов в агломерацию. Все из-за высокой бюрократической нагрузки на органы власти в период выборов президента. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству.

«Все работы по созданию агломерации поставлены на стоп. Планы будут формироваться только в 2025 году. Органы власти сильно загружены из-за президентских выборов. Да и „раскачивать лодку“ в такой ответственный период не стоит. В кулуарах губернатор распорядился, чтобы все движения по созданию агломерации отложили на потом», — сообщают собеседники агентства.

В ежегодном послании депутатам облудмы в ноябре прошлого года глава региона заявил о необходимости создать Тюменскую агломерацию. После этого мэр Тюмени подписал документ, согласно которому Тюмень должна объединиться с Тюменским и Нижнетавдинским районами. Объединение Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского районов в агломерацию, по задумке властей, позволит оптимизировать работу социальных служб, облегчит работу медицинской и правоохранительной системы на окраинах Тюмени.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил поставленную собой же задачу по объединению Тюмени и районов в агломерацию. Все из-за высокой бюрократической нагрузки на органы власти в период выборов президента. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к областному правительству. «Все работы по созданию агломерации поставлены на стоп. Планы будут формироваться только в 2025 году. Органы власти сильно загружены из-за президентских выборов. Да и „раскачивать лодку“ в такой ответственный период не стоит. В кулуарах губернатор распорядился, чтобы все движения по созданию агломерации отложили на потом», — сообщают собеседники агентства. В ежегодном послании депутатам облудмы в ноябре прошлого года глава региона заявил о необходимости создать Тюменскую агломерацию. После этого мэр Тюмени подписал документ, согласно которому Тюмень должна объединиться с Тюменским и Нижнетавдинским районами. Объединение Тюмени, Нижнетавдинского и Тюменского районов в агломерацию, по задумке властей, позволит оптимизировать работу социальных служб, облегчит работу медицинской и правоохранительной системы на окраинах Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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