Что станет с выигрышем, если победитель лотереи из Перми его не заберет

Пермяк, выигравший 36 млн рублей, должен успеть забрать деньги до 2027 года

18 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Выигрыш «сгорает» спустя 3,5 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей, необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в течении 3,5 лет. Если за это время он не объявится, не сможет получить деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что документы для перечисления выигрыша нужно отнести в лотерейный центр «Столото» в Москве. Жители регионов могут отправить их почтой. Для этого достаточно обратиться в одну из точек продаж. Ранее URA.RU рассказало, что в январе пермяк выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45». Победителя ищут второй день. В социальных сетях считают, что информация о выигрыше — фейк.

Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей, необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в течении 3,5 лет. Если за это время он не объявится, не сможет получить деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что документы для перечисления выигрыша нужно отнести в лотерейный центр «Столото» в Москве. Жители регионов могут отправить их почтой. Для этого достаточно обратиться в одну из точек продаж. Ранее URA.RU рассказало, что в январе пермяк выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45». Победителя ищут второй день. В социальных сетях считают, что информация о выигрыше — фейк.