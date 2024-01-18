Что станет с выигрышем, если победитель лотереи из Перми его не заберет

Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей, необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в течении 3,5 лет. Если за это время он не объявится, не сможет получить деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».
«Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что документы для перечисления выигрыша нужно отнести в лотерейный центр «Столото» в Москве. Жители регионов могут отправить их почтой. Для этого достаточно обратиться в одну из точек продаж.
Ранее URA.RU рассказало, что в январе пермяк выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45». Победителя ищут второй день. В социальных сетях считают, что информация о выигрыше — фейк.
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