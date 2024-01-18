Что станет с выигрышем, если победитель лотереи из Перми его не заберет

Пермяк, выигравший 36 млн рублей, должен успеть забрать деньги до 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Выигрыш «сгорает» спустя 3,5 года Фото:

Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей, необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в течении 3,5 лет. Если за это время он не объявится, не сможет получить деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что документы для перечисления выигрыша нужно отнести в лотерейный центр «Столото» в Москве. Жители регионов могут отправить их почтой. Для этого достаточно обратиться в одну из точек продаж.

Ранее URA.RU рассказало, что в январе пермяк выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45». Победителя ищут второй день. В социальных сетях считают, что информация о выигрыше — фейк.

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Жителю Пермского края, который выиграл 36 млн рублей, необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в течении 3,5 лет. Если за это время он не объявится, не сможет получить деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Общий срок обращения для получения выигрышей — около трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что документы для перечисления выигрыша нужно отнести в лотерейный центр «Столото» в Москве. Жители регионов могут отправить их почтой. Для этого достаточно обратиться в одну из точек продаж. Ранее URA.RU рассказало, что в январе пермяк выиграл 36 млн рублей в лотерее «Спортлото «6 из 45». Победителя ищут второй день. В социальных сетях считают, что информация о выигрыше — фейк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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